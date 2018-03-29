美墨邊牆 川普慫恿軍方埋單

2018-03-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普自上任以來，不斷堅持要在美國和墨西哥邊境興建圍牆，並揚言要墨西哥埋單。然而，上週國會支出法案只願撥款十六億美元用於築牆。川普對此多次抱怨，甚至私下向國防部長馬提斯及國會領袖建議，以國防預算支付這筆款項。

華盛頓郵報二十七日引述消息人士報導，川普政府上週就美墨邊境築牆費用與議員進行最後協商，川普一度威脅將予否決，但最後仍不情願地簽署一．三兆美元的支出法案，其中用於築牆的撥款僅約十六億美元，遠不及川普要求的兩百五十億美元，且在用途上有嚴格限制。

數名幕僚透露，川普對媒體不斷批評支出法案感到受挫，決心找出新方法資助築牆，並埋怨若此案無所進展，恐將失去鐵票支持。川普在簽署法案的四天後就公開表示，他不應該為了避免政府關門而簽署支出法案，強調此舉為錯誤，他應聽從自己的直覺。

三名知情人士透露，川普上週與高階幕僚會商時提到，軍方在支出法案上獲得「歷史性的」的七千億美元預算，五角大廈定可負擔築牆費用。川普上週會見共和黨籍聯邦眾議院議長萊恩時，向他提出這個想法，但萊恩未多作回應。之後，川普二十七日重推舊文指稱「我們軍方再度富有」、「應透過『M』來築牆」。兩名幕僚解釋，「M」意指軍方（Military），川普已向馬提斯建議，五角大廈可資助築牆工程，但白宮及國防部官員都說，軍方不太可能埋單。

國會官員表示，該案成真的可能性甚微，因為川普若要從二○一九年國防預算中挪款，必須提出預算修正案，且需獲得聯邦參議院六十名議員投票支持。白宮幕僚指出，此舉勢必引發國會民主黨人憤慨，共和黨鷹派人士也會對此感到猶豫。

美墨邊牆#川普〈span〉