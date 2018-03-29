人口普查套問公民身分 美12州拒絕

2018-03-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對川普政府打算在十年一度的二○二○年全國人口普查時詢問民眾是否具有公民身分，全美國至少十二個州廿八日表示，將採取法律行動阻止將此問題納入普查，理由是違憲以及恐導致普查結果失真。反移民的川普政府此舉被視為具有政治意圖，目的包括讓親共和黨的州能獲得更多聯邦政府款項，以及讓共和黨人能拿下更多國會席次。

加州開第一槍 自行提告

阻止將是否具有公民身分納入人口普查問題的多州法律訴訟，由紐約州檢察長史奈德曼領軍。除紐約州外，還有康乃迪克、德拉瓦、伊利諾、麻州、新澤西、新墨西哥、奧勒岡、賓州、羅德島與華盛頓等十州加入。西岸的加州則是在廿六日晚間自行提告。麻州檢察長希利說，川普政府透過詢問是否為公民此一大膽與非法企圖，破壞人口普查必須納入所有美國住民的目的，恐導致人口低估，並危及各州與各城市所能取得的聯邦款項。

人口普查攸關國會席次

就在人口普查局向國會提交二○二○年人口普查問題列表最終版前夕，人口普查局上級單位商務部部長羅斯廿六日晚間宣布，將在普查問題中恢復詢問是否具有公民身分，俾便更妥善地維護少數族群選民的權益。若此議過關，將是近七十年來美國政府首度詢問填寫人口普查表格者的公民身分。在普查時詢問是否具有公民身分，恐將使不太樂意接受普查、被川普政府的反移民政策與發言嚇壞的移民家庭，更無意願參與普查。

人口普查攸關國會眾議院席次與超過六千億美元（約十七．六兆台幣）的聯邦款項分配；普查結果一旦失真，可能讓移民人數較少、但普查參與率高的州拿到更多席次，移民人數較多的加州等州則可能因此減少，反映到美國政治版圖就是共和黨掌握更多權力。美國公民以及可合法永久居留美國者的普查回覆率也可能因此下降。

反對陣營指出，此舉顯然旨在壓低非公民、甚至合法移民的普查回覆率，川普政府可能試圖藉此在二○二一年美國重新劃分各州與全國選區之前，壓低通常有較多移民的親民主黨地區的人口。