最快2025年 美軍備不敵中國

2018-03-29

再不提升恐難戰勝 包括台灣海峽上空

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國智庫蘭德公司日前發布篇幅一百九十頁的美國軍事暨國際情勢評估報告《面對危險世界的美國軍力與戰力（U.S. Military Capabilities and Forces for a Dangerous World）》，二十七日再指派報告主要作者、國防事務專家奧赫曼內克（David Ochmanek）前往國會說明。奧赫曼內克分析中國、俄羅斯、北韓、伊朗及恐怖組織對美國的威脅，指出美國軍力目前雖勝過對手，但若不繼續提升軍備，美軍在二○二五年恐怕很難在西太平洋戰勝中國。

奧赫曼內克表示，美國的五大潛在敵對力量（中國、俄國、北韓、伊朗、伊斯蘭國和其他恐怖組織）當中，中國的軍力最為複雜和現代化，一旦爆發重大衝突，中國可透過多種途徑對美國產生威脅，包括以具有精準打擊能力的彈道飛彈和巡弋飛彈襲擊關島和其他美軍基地，利用網路干擾美國的指揮系統，干擾美國的情報、監視、偵察、通訊和定位衛星等。中國也能利用強大的高空防禦能力捍衛其領土和海岸線，特別是在台灣海峽的上空，而中國發展這些能力是為了增加美國及其盟友干預「中國後院衝突」的成本和損失。

奧赫曼內克沒有特別說明「中國後院衝突」是否意指中國入侵台灣，但該份報告指出美國會根據《台灣關係法》保護台灣，對中、美可能因台灣爆發的衝突也有所著墨。奧赫曼內克向美國之音表示：「根據我們的戰事推演中，到了二○二五年或二○三○年，對於能否在任何情況下都能擊敗中國對台灣的侵略，我們不是很自信…我們現在還有時間投資、加強我們的軍備戰力，以免美軍被超越。」

奧赫曼內克警告，儘管美國軍費支出大於中、俄，但爆發衝突時卻有可能戰敗，一方面是肇因於美軍冷戰後的軍力部署以「同時打贏兩場針對區域對手的局部戰爭」為標準，而非著力在「打贏一場重大戰役」，其國防戰略不符合當前形勢；一方面則是美軍的現代化程度趕不上中、俄，美軍現役軍力也存在訓練不足的問題。

中俄正研發超高音速武器

與此同時，美國戰略司令部司令海頓接受美國有線電視新聞網訪問時也指出，中國和俄國正積極研發音速五倍以上的超高音速武器，但美國尚未擁有相對應的飛彈防禦系統，美軍目前也無法有效偵測到此類武器，美軍應儘速完備因應對策。