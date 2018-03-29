金正恩打中國牌 將川普一軍

2018-03-29

〔編譯管淑平／綜合報導〕在兩韓、北韓與美國峰會即將來臨之際，北韓領導人金正恩突然密訪中國，顯示他企圖藉由改善兩國關係，爭取中國作為有力後盾，增加對美國討價還價能力；北京則藉此展現它的區域領導權和影響力，確保不會在解決北韓核問題上日漸邊緣化。

研究中國事務的首爾延世大學教授韓碩熙（Han Suk-hee）認為，美國總統川普決定任用波頓等強硬派，或許在峰會登場前為北韓增添壓力，「北韓似乎還沒準備好在沒有長期盟友中國的支持與協助下與美國交手」。北京的「察哈爾學會」北韓問題專家王鵬認為，「北韓在尋求保證」，「他們想迅速修補與中國關係，以便與美國打交道能更游刃有餘，對於談出好結果也會更有信心」。

人民大學國際關係學者龐中英說，「金正恩到訪，顯示中國未被排擠到一旁，反而是居領導角色，這替中國保住很大的面子」；而北韓也「再次利用中國」，「打中國牌，向南韓和美國展現：中國還是我的盟友」。分析家指出，北韓受聯合國加強制裁所傷，要放寬貿易限制，會需要中國的支持。

二○○七到○九年間曾任白宮的六方會談代表、北京卡內基—清華全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）說，從中國觀點來看，金正恩首次與國家領導人會面就是和習近平，「做得正好」。北京人民大學北韓問題專家成曉河說，「對美國而言，要在沒有中國支持和參與的情況下，擘畫出一套可行且符合北韓先決條件的無核化進程，非常困難」，「中國要展現它不能被冷落」。

北京大學國際關係學院院長賈慶國也說，北韓或許利用最近美中因貿易、南海問題的緊張，吸引北京支持，「中國希望北韓去核，但是不希望在中美關係迅速惡化的此刻疏遠北韓」，「我們想要沒有核武的北韓，但是同時也想要北韓當朋友」。