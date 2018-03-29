習金會共識 朝鮮半島無核化

2018-03-29

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕中國和北韓官方媒體二十八日分別證實，北韓領導人金正恩應中國國家主席習近平邀請，二十五日至二十八日在中國進行「非正式訪問」。兩國官媒聲稱，習、金兩人在會談中達成三大共識，分別是在兩國關係上強調傳承傳統友誼；在國內形勢上彼此肯定對方的路線及領導；在朝鮮半島情勢上，金正恩表明朝鮮半島無核化是北韓始終不變的立場，更首度承諾若南韓和美國能以善意回應北韓的努力，將可望解決朝鮮半島無核化問題。

帶妻訪中 跟老爸不一樣

這是金正恩二○一一年接掌政權後首次出訪、也是第一次與習近平會晤，兩國官媒直到金正恩返回北韓後才發佈新聞證實。值得注意的是，金正恩這次偕同夫人李雪主出訪（見下圖，美聯社），而他的祖父與父親訪問中國時，從未有夫人陪伴。

從官媒發佈的內容來看，兩人都力圖淡化最近陷入緊繃的兩國關係。習近平說，「中朝傳統友誼是……雙方共同的寶貴財富」，傳承、正面發展這份友誼，是「戰略選擇，也是唯一正確選擇」。金正恩表示，「朝中友誼是不可撼動的」，此行希望「加強戰略溝通，加深傳統友誼」；「當前朝鮮半島局勢急速前進，發生不少重要變化，從情義和道義上，我也應該即時向習近平總書記同志當面通報情況」。金正恩在歡迎宴會上還說，「我首次出訪就來到中國，表達了我繼承朝中友好傳統、珍視朝中友誼的心意」。

習近平稱讚北韓為朝鮮半島形勢變化「做出了重要努力」。金正恩說，決心將兩韓關係轉變為和解合作的關係，「願意與美方對話」；「如果南朝鮮和美國以善意回應我們的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的」。

川普推文 強調維持施壓

白宮表示，總統川普二十七日由習近平親自知會此事；川普二十八日推文指出，習近平告訴他，與金正恩「談得非常好」，金「期待」與川普會面；「有很大機會」金正恩將「做對其人民和人類而言正確的事情」，但仍要持續施壓。日本首相安倍晉三則在國會表示，日本密切關注並致力於資訊蒐集與分析，希望中國方面確實說明，強調制裁必須維持下去。日本媒體報導，安倍預定下月十七至十九日訪美，可能安排在十八日與川普會談，搶在兩韓及美朝會談前與美方確認對朝方針。

北韓寧邊出現新核反應爐

中國中央電視台報導顯示，金正恩隔著長桌與習近平面對面會談時顯得拘謹，且不時筆記，與日前接見南韓特使時的輕鬆態度截然不同。就在兩人會談後，紐約時報二十七日報導，新的衛星照片披露北韓寧邊出現新的核反應爐，並據此分析川普與金正恩會談的挑戰不僅是要北韓放棄核武，還要放棄核燃料提煉設施。