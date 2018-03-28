加泰前主席被捕 德政壇騷動

2018-03-28

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦二十七日報導〕繼續被德國法院羈押的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont），在等待德、西商量引渡期間，已引發德國政壇的騷動。德北基爾（Kiel）地方法院宣布會將他羈押到做出決定為止。日內瓦聯合國人權理事會發言人證實，投訴西班牙侵犯普伊格蒙特人權已登記，西班牙有六個月的時間回覆此案有無違反公民政治權國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）。

因西班牙以叛亂罪發出全歐通緝令，普伊格蒙特二十五日打算返回比利時途中從丹麥跨入德境後遭逮捕，他的律師團要求在等待當局做出引渡決定期間釋放他，已遭法院駁回。自西班牙中央直接接管加泰隆尼亞後，普伊格蒙特就在比利時流亡。德國引渡法一般需在六十天內做出決定，但因復活節連假在即，檢方已對媒體表示「不可能在本週出現決定」。

德國第四次連任總理梅克爾的新政府才剛宣誓就職，總理發言人強調普伊格蒙特的引渡將全權由羈押的地院依法定奪。普伊格蒙特的英國律師暨聯合國人權專家艾摩森（Ben Emmerson）已向聯合國人權理事會提出申訴，指控西班牙中央政府侵犯普伊格蒙特的自由當選、集會跟言論自由權。

德國政壇對此案引發的外交與人權問題也深感憂心，左翼黨議會黨團歐洲政策發言人洪克（Andrej Hunko）對德媒表示，普伊格蒙特在德被捕是個「恥辱」，因西班牙用「叛亂」罪起訴他在歐洲領地下不構成犯罪事實，更非在發布歐洲逮捕令的三十二種犯行中，這「明顯是政治力操縱」，要求立刻釋放他。綠黨則要求在歐盟框架下就此與西班牙政府調解對話。自民黨也表示逮捕普伊格蒙特依法無誤，但在政治上是一大問題，德國應避免捲入西國的憲法衝突。