土地退化 2050年7億人無家可歸

2018-03-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕聯合國「生物多樣性與生態系服務跨政府科學政策平台（ＩＰＢＥＳ）」二十六日在哥倫比亞麥德林市發布全球首份土地健檢評估報告，指出人類活動導致的「土地退化」正在威脅全球五分之二人口，約三十二億人的生計，全球土地利用情況若持續未獲改善，二○五○年將有五千萬至七億人被迫離開家園，具體人口遷徙規模將視氣候變遷與土地退化情況而定。

農作物最多減產50%

該份報告獲聯合國及一百二十九國政府支持，耗資一百萬美元，由超過一百名科學家歷時三年，整合超過三千項科學數據完成。

評估報告指出，「土地退化」的主因包括富裕國家的過度消費行為，以及開發中國家對農產品的需求增長；土地退化也是導致氣候變遷的重要因素，透過砍伐林木、過度放牧等行為，二○○○年至○九年全球每年釋出封存在土壤的約四十四億公噸二氧化碳。土地退化已造成生態系統的碳封存和農業生產能力下降，其經濟損失相當於十％全球年度ＧＤＰ（國內生產毛額）；土地退化並可能增加洪水、土石流、伊波拉病毒和馬堡病毒爆發等風險。

估計屆時40億人住在乾旱地區

報告評估，「土地退化」和氣候變遷在二○五○年之前，將導致全球農作物減產十％，某些地區則會減產達五十％，屆時恐有包括許多貧農在內的五千萬至七億人口將被迫遷徙，其中又以伊拉克南部、阿富汗、撒哈拉以南的非洲地區及南亞地區的情況最為嚴重，估計全球將有四十億人口（目前為三十億人）居住在農業生產力低落的半乾旱和乾旱地區。

隨著全球土地退化面積擴大，人類可能為了爭奪資源而爆發衝突，在連年降雨量極低的乾旱地區，暴力衝突事件預估增加四十五％。報告指出，估計ＧＤＰ每減少五％，暴力衝突的可能性就增加十二％。

研究人員呼籲，各國應對「土地退化」問題即刻採取行動，消費者應克制過度消費行為，關注飲食對土地造成的不良影響，例如：認知吃蔬菜比吃牛肉好，因為種植蔬菜對土地的衝擊，比牧牛還要低；各部會應攜手鼓勵農業永續生產，減少補助會造成土地退化的農業行為。報告警告，在二○五○年之前，全球生物多樣性將減少三十八％到四十六％，地球正面臨第六次大滅絕的開始。