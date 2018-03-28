對抗中國 日新設「海軍陸戰隊」

2018-03-28

增設陸上總隊 水陸機動團

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕日本陸上自衛隊為了統一全國部隊指揮權，並強化與航空、海上自衛隊的橫向指揮，推動創隊六十多年來的最大改組，新設的「陸上總隊」二十七日正式成立，有「日版海軍陸戰隊」之稱的「水陸機動團」也在同日上路，這是日本為了保衛尖閣諸島（釣魚台群島）等離島、以對抗中國侵略威脅新成立的組織，預定編制將有三千人。

也為積極參與美國亞太戰略

陸上總隊成立被視為陸上自衛隊自一九五四年創隊以來最大改組，肇因於中國近年顯露對東海地區的野心。事實上，日本在二○○四年修改「防衛計畫大綱」時曾有意新設陸上總隊，但未實現。二○○九年，自民黨政府再度提出這項計畫，也因政權轉移而落空。一二年，安倍晉三奪回政權，終於在新版防衛大綱中敲定這項改組計畫，除對抗中國軍力崛起外，也有積極參與美國亞太戰略的用意。

巧合的是，當初負責推動的防衛大臣小野寺五典，去年八月回鍋，二十七日親手為他催生的新組織揭幕。他在記者會上表示，陸海空自衛隊的整合運用，將更能機動地應對全國層級的突發事態。

陸上總隊直屬防衛大臣，由統合幕僚長（相當於聯合參謀部參謀長）指揮監督，是陸自北部、東北、東部、中部和西部等五個現有方面隊，以及新成立水陸機動團的上級單位，司令部設於東京都練馬區的陸自朝霞駐地。

由於海上自衛隊和航空自衛隊早已分別設有自衛艦隊和航空總隊以統一指揮權，僅有陸自仍將全國分為五個方面隊分別運用。以往涉及陸自多個方面隊的命令必須向各方面總監下達，較為繁瑣。新設陸上總隊與海自的自衛艦隊、空自的航空總隊定位相同，由防衛大臣直轄運用。未來與美軍和海空自衛隊之間的協調工作，將由陸上總隊統一負責，整合聯繫可望變得更流暢。

此外，同日上路的日版海軍陸戰隊「水陸機動團」，以長崎縣佐世保市相浦駐地的西部方面軍普通科連隊為中心，成立初期編制約兩千一百人，最終將達到三千人。水陸機動團作為陸上總隊的直轄部隊，負責包括釣魚台群島等西南離島被佔領時的奪回作戰。由於從長崎出發的移動時間較長，未來可能將部隊設於沖繩縣。

陸上總隊首任司令官將由曾任中央快速反應集團司令官的陸將（相當於陸軍中將）小林茂擔任，水陸機動團首任團長將由曾任西部方面總監部幕僚副長的陸將補（相當於陸軍少將）青木伸一擔任。