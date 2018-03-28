5月川金會地點 北京列選項

2018-03-28

〔駐日特派員林翠儀、編譯孫宇青／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩或其胞妹金與正是否密訪中國，目前消息混亂，但不論如何，這項消息對於東北亞政局都是一顆震撼彈，將牽動接下來的兩韓及美朝會談。外界觀察重點除中朝關係是否解凍外，還包括北京是否是金正恩與美國總統川普五月舉行會談的可能地點之一。

金正恩在二○一二年正式繼位後，不但從未訪問中國，甚至整肅姑丈張成澤等若干與中國關係密切的「前朝遺老」，中朝關係生變，至少沒有金正恩父親金正日掌權時期熱絡。此際突然傳出金正恩訪中消息，的確具有一定的震撼性。事實上，在二○○○年六月首次的南北韓領袖會談前夕，金正日也曾閃電訪中，當時同年六月預定舉行兩韓領袖會談，同年秋季可能舉行美朝領袖會談，情況和現在非常類似。

顯示中國在朝核議題上 仍扮演要角

一般認為，金正日在位時與中國關係良好，訪中是為了在兩韓會談前取得北京諒解，但金正恩掌權後，中國對北韓的影響力明顯下降。金正恩對於中國呼應美國主導聯合國安理會的對朝制裁決議極不諒解，大罵中國是美國的「共犯」、「稻草人」，在此情況下突然親自或派要人訪中，看似唐突卻也進一步凸顯其中的敏感性，畢竟金正恩雖對中國不滿，但北韓仍需中國提供糧食與經濟援助，而對於可能舉行的首次美朝領袖會談，北韓或許也期待中國在背後撐腰。

觀察家指出，不論是誰坐在專列上，此行目的可能都是為重新確認中朝關係，也代表中國在朝鮮半島議題上仍具影響力；在終結北韓核武計畫上，北京仍扮演重要角色。