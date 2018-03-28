神秘綠色專列 見證金氏三朝政權

2018-03-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓一列綠色車廂、繪有黃色線條的火車，廿六日在戒備森嚴下駛抵中國北京，令外界揣測正是北韓領導人金正恩親自出訪。外媒指出，這輛神秘列車為金氏政權專用，是北韓前兩任已故領導人金日成、金正日出訪中俄的專車，內部不僅各類辦公、通訊設施齊全，還有「美女服務生」端上高檔食材。

飛機易遇襲 金家父子只搭火車出訪

衛報和香港「南華早報」指出，即便是北韓憲法上的「國家元首」金永南等高層，出訪時也都乘坐飛機為主，火車可說是金氏家族獨鍾的交通方式。韓戰期間，第一代領導人金日成曾以這款火車為總部，而繼任者金正日延續傳統，據悉擁六部專車，國內設二十座專屬車站，出訪中、俄和東歐也照樣乘坐火車，因為擔心搭乘飛機更容易遭遇攻擊。

美女服務員端龍蝦、秀歌舞

金家專車時速不超過六十公里，除加裝裝甲外，領導人辦公室還裝有鋼筋水泥牆及防爆門，並配備機槍、警衛等，也配有衛星電話和平板螢幕，供領導人隨時聽取簡報和發布命令，而臥室、會議室、接見室一應俱全。不僅如此，南韓「朝鮮日報」曾報導，該列車每次在國內出動，還有兩列同型火車相隨，分別負責在前方和後頭進行偵察和維安。

紐時報導，曾在金正日二○○一年訪莫斯科隨行的前俄外交官普里克夫斯基的備忘錄，金氏專車上備足波爾多、勃根地紅酒，及活跳跳的龍蝦和烤肉，由精挑細選的美女服務生服務。他說，餐宴時間長達四小時，隨車人員齊唱北韓革命歌曲助興。