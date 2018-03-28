金正恩訪中?北韓「一號專列」現身北京

2018-03-28

金掌權6年首度出訪

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在朝鮮半島情勢緩和之際，廿六日傳出北韓領導人專用列車「一號專列」駛抵中國北京，從異常嚴密的管制情況，及超乎尋常的接待規格等跡象判斷，極有可能是北韓領導人金正恩掌權六年來首度出訪，並與中國國家主席習近平等高層會晤。日本「產經新聞」引述中共當局人士證實，來訪者確為金正恩，訪中目的是針對即將舉行的兩韓會談與美朝會談，與中國領導人進行協商。

產經新聞：中共當局證實是金正恩

報導指稱，中朝雙方今年初開始針對金正恩訪中進行交涉，中方提出以北韓表態棄核作為金正恩訪中條件，因此金正恩實現訪問行程，很可能是對此做出正面回應。一旦獲得證實，這將是繼二○一一年五月金正恩之父金正日訪問北京以來，北韓最高領導人暌違七後年後再次訪中，也是金正恩一二年接任北韓最高領導人以來首次訪中。

入住釣魚台國賓館 與習近平午宴

日韓媒體廿六日率先披露此一專列動態，指與北韓接壤的中國遼寧省丹東市火車站，一週前逐步加強各項安全措施，廿五日起開始設置路障並加強封鎖。廿六日，中國東北各火車站開往北京站、天津站、天津西站等地的火車，紛紛公告延誤，而獲「禮讓」的一列綠色車廂鑲黃線火車，則於下午駛抵北京。由於管控方式和列車外觀，都與北韓前領導人金正日二○一一年過世前訪中相似，加上北韓領導人歷來訪中均搭乘專列，外界猜測火車上的北韓「重要人士」，是金正恩或胞妹金與正。

隨後，中國國賓護衛隊迎接，大規模警力沿途開道及交管，專車先駛往北京人民大會堂，後抵達中國接待外賓的釣魚台國賓館。中方禁止媒體採訪，也對北韓和金正恩相關消息下禁令，網路搜尋相關敏感字全遭封鎖，連搜尋「金三胖」也無結果，戒備森嚴程度均屬「元首級」。

據報導，金正恩下榻金正日當年入住的釣魚台國賓館第十八號樓，廿七日還與中國國家主席習近平共進午餐，當天還前往金正日曾參訪的中關村高科技園區。金正恩專列廿七日下午從北京火車站出發，北韓駐中國大使池在龍的專車也現身火車站，疑似前來送行，專列可能經由丹東回到北韓。

中國外交部 聲稱不知情

對於外界臆測，中國外交部發言人華春瑩聲稱不知情，白宮表示無法證實金正恩動向，南韓方面也僅稱正密切監控局勢。根據中國與北韓來往前例，兩國官媒會在北韓領導人返抵平壤後，再行公布訪問消息和細節。