大火竄燒 俄國商場如煉獄

2018-03-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕「告訴我所有的家人，我愛他們。告訴媽媽，我愛她」，十二歲女孩薇卡與姑姑說完這句話後，手機就斷訊。十三歲的莫洛茲最後簡訊：「我們陷入火海，也許，永別了！」西伯利亞克麥洛伏市購物中心的一場大火，將寧靜的中午轉變成煉獄，受困者發出的絕望訊息，令人為無辜生命的流逝感到鼻酸惋惜。

薇卡的姑姑艾根妮亞說，她約下午四點致電給姪女，「她告訴我，『所有東西都著火，門被鎖死，我逃不出去，我不能呼吸了』，我說，『薇卡，脫下你的衣服遮住鼻子』她說，『姑姑，告訴我的家人，我愛他們』」。

艾根妮亞說，「學校假期才剛開始，她們班幾乎所有同學，約十人，以及兩、三位家長和一名老師在那兒」，結果老師與家長將孩子留在戲院自行逛商場，這群兒童現在凶多吉少。

帶著三名稚子在兒童遊樂區遊玩的母親尤莉亞說：「第四樓開始起火，充氣遊樂設施失火，一切都在我眼前發生。火勢在幾秒間變大，濃煙密佈。能活下來算是奇蹟。」名叫伊格的男孩也說，「我正與七歲的妹妹在看電影，突然門被打開，一名婦女高喊失火！瞬間煙霧竄入，我抓著妹妹往樓下跑」，「我狂奔五分鐘，雙手仍顫抖，若非那位女士的呼喊，後果不堪設想！」

當時與丈夫在三樓逛家具的艾卡特琳娜指出，「天花板突然開始裂開，先是一處，接著到處都是，所有人，包括店員往外衝，多達五十人擠進一部電梯」，「許多人沒穿外套衝到外頭，許多人是從健身房、三溫暖出來，腳上穿著拖鞋、身上僅圍毛巾」，「兵荒馬亂中，一些人在搶奪電視機」。

一名保全人員抱怨，「消防警報完全沒啟動，沒有灑水也沒有警鈴響。我記得不久前才測試。我知道電梯應該封閉，但它們仍運作，所以完全不合格」。他說，「所有人都在高喊、奔逃，我去搶救兒童，大概抓了十、十五個兒童往外跑，直到無法呼吸為止」。目擊者杜洛葛夫表示，「兩個樓層在五分鐘內就陷入濃煙，伸手不見五指，在消防人員進入時，有兩個人已跳窗逃生，我發現有毯子張開，接住當中一人」。

一名女子哭著說，她朋友的十一歲孫子謝爾蓋從高樓跳下昏迷，「全身骨折」，他顯然是被自己父親推出窗外的，他四歲的妹妹已與父母一同喪生。可愛動物園區主管維德曼是最後一名離開該區的人，「我只是把門關上，將牠們遷離實際上不可能」。這些動物有兔子、野豬、鹿、山羊、狐狸與松鼠等。