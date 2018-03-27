警報失靈 俄國商場大火釀慘劇

2018-03-27

已知64死 11人下落不明

〔編譯魏國金／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞工業城市克麥洛伏（Kemerovo）一座大型購物中心，二十五日中午發生大火，火勢延燒約十二小時才被控制。當局指出，事發時因消防警鈴未響且逃生門被封死，造成一些反應不及的顧客被迫從高樓跳窗逃生。大火至少造成六十四死，包括四十名兒童，並有四十八人受傷、十一人下落不明。這是自蘇聯解體以來，俄國死傷最慘重的火災之一。

據「今日俄羅斯（RT）」報導，這座樓高四層、佔地一千六百平方米的「冬櫻花購物中心（Winter Cherry mall）」原為糕餅工廠，二○一三年改建為商場，內部設施有三溫暖、健身房、保齡球館、複合式戲院及兒童遊樂區，是該市市民平時休閒的熱門去處，而事發時，各樓層滿是顧客。

電線短路或小孩玩火闖禍

俄國緊急情況部二十六日指出，起火點在四樓的兒童遊樂區，起火原因分歧，有一說是遊樂區的電線短路所致，另有目擊者宣稱，一名兒童拿打火機在充滿泡綿的彈跳床區點火，結果「像是引燃火藥般火勢一發不可收拾」。由於現場仍在燜燒，內部高溫達攝氏六百至八百度，且屋頂與部分樓層已局部坍塌，鑑識人員難以進入火場，釐清起火原因。

今日俄羅斯報導，由於正值學校開始放春假，加上商場內部有包含兩百隻動物的可愛動物園區，許多老師與家長二十五日帶著學童前往該購物中心，因此傷亡者中不乏兒童。報導說，鄰村一名老師帶者班上八名同學進戲院後，自行離開逛商場，事發時，這些年約十一、二歲的學童顯然找不到出路，恐已凶多吉少。

「莫斯科迴聲」電台引述目擊者說法報導，起火時消防警鈴沒有發出警報，商場員工也沒有協助疏散。地方當局指出，三百名消防人員馳援救火，約一百二十人逃出火場。目前已確定十五名罹難者身分，而第一具身分確定的遺體是帶班上學生到該商場的高中老師。由於部分遺體難以辨識，可能需以DNA鑑定來釐清身分。

俄羅斯第一電視台報導，一些成人與孩童為避免遭火噬，跳樓求生。電視畫面顯示，一名十一歲男童從四樓跳下撞擊遮雨棚後昏迷。地方醫院證實，他是情況最糟的傷者，他的父母及妹妹皆已葬身火窟。俄國當局目前已對該案啟動刑事調查，並逮捕商場所有人、一名承租戶、一名高級經理及一名消防安檢官等四人進行偵訊。