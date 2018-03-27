美A片女星 大爆跟川普「無套炒飯」

2018-03-27

稱川普誇她「讓我想起伊凡卡」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普昔日與藝名「狂暴丹尼絲」的前Ａ片女演員克利弗德之間的性事鬧得沸沸揚揚。她廿五日在哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）知名節目「六十分鐘（60 Minutes）」受訪時，細述兩人二○○六年如何勾搭上、「炒飯」之前的互動等細節，尤其她提到川普說她讓他想起愛女伊凡卡，還要她別擔心○五年與川普結婚、隔年即產下川普小兒子巴隆的現任第一夫人梅蘭妮亞，以及克利弗德於一一年有意兜售這段桃色新聞時，曾遭人言語威脅叫她「別招惹川普」，否則將對她的幼女不利。

曾遭暴力威脅封口

克利弗德說，○六年與川普相識在加州一場名流高爾夫球賽，當時川普較知名的身分是真人實境節目「誰是接班人（The Apprentice）」主持人，兩人在他房裡共處，川普先聊自己，並炫耀一本封面人物是他的「財星（Fortune）」雜誌，她卻糗川普是不是常靠這招「把妹」，川普沒想到招數被看穿而略顯吃驚。她接著說，該有人拿這本雜誌打你，於是開玩笑地叫川普把褲子脫掉，川普竟真的照辦，她就打了他屁股幾下。

坦承把它想成「一筆生意」

克利弗德稱，川普誇她「與眾不同」，「妳既機伶又美麗，值得認真對待」，再重複說了兩次「我喜歡妳」。在川普房裡共進晚餐後，兩人發生性關係。她說川普沒戴保險套、也沒要求他戴，兩人就做這一次，之後川普曾再邀見面，雙方還有聯絡。她坦承很清楚自己「捲入了什麼事」，「我把這想成一筆生意、一個商機」，川普還說會設法讓她在「誰是接班人」裡露臉。

等到二○一一年，克利弗德與名流雜誌「In Touch」談好，以一．五萬美元代價刊登這段往事，川普律師柯恩即揚言對該刊提告。結果In Touch放棄刊登，她也沒拿到錢。數週後，她與女兒就在拉斯維加斯的停車場遭一名陌生男子恐嚇，叫她忘了曾與川普有一腿的事，並走近打量她女兒說，這麼漂亮的小女孩，「媽咪要是出事，可就不好了。」

川普迄未對她「口出惡言」

令人意外的是，一向嘴上不饒人的川普，至今從未在「推特」或其他場合上點名罵過克利弗德。「經濟學人」報導，她對川普的霸凌免疫，已然成為凸顯川普弱點一個強有力的象徵。美國智庫「布魯金斯研究所」資深研究員韋特斯（Benjamin Wittes）甚至稱讚她是「我們這個時代的偶像」。紐約時報也認為，如今川普要擔心的可能不是偵辦「通俄門」特別檢察官穆勒，而是丹尼絲這場「風暴（英文storm亦有風暴之意）」。上述官司若繼續纏訟，川普或許必須出庭作證，甚至做為川普不當挪用競選經費的證據。華府已有許多人開玩笑說，最後令川普下台的恐怕就是克利弗德。