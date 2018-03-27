反制毒殺俄諜 美歐驅逐俄外交官

2018-03-27

川普迄今對俄最重大反制行動

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對亡命英國的六十六歲俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）疑似遭俄國以神經毒劑暗殺案，美國川普政府廿六日下令驅逐六十名俄國駐美外交與情報官員，並關閉俄國駐西雅圖領事館。此舉被視為美國總統川普迄今對莫斯科與俄國總統普廷最重大的反制行動之一。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）也表示，德國等歐盟十四個成員國也正為此陸續驅逐境內俄國外交人員。迄今全球已有至少十八個國家宣布驅逐俄國外交官員達一百三十人。

共18國驅逐130人 俄國抗議

俄國駐美大使除表達強烈抗議外，俄國外交部也強調，西方國家此舉「不友善」，俄方將有所反制。俄羅斯通訊社（ＲＩＡ）報導，接下來幾天，俄方將有系統地驅逐歐盟國家外交官。

莫斯科迄今仍矢口否認涉及斯克里帕爾毒殺案。川普政府官員指稱，上述六十人不過是披著外交官外衣、在美國境內活動的俄國間諜，其中十二人隸屬俄國駐聯合國代表團。川普這次的大動作旨在對俄國領導層釋出訊息，即美國境內的俄國特務人數，已「多到令人無法接受的」程度。據華盛頓郵報報導，俄國在美間諜規模已逾百人。

反情報 美關閉俄駐西雅圖領事館

至於選擇勒令俄國駐西雅圖領事館關閉的主因，則出於反情報考量，附近的華盛頓州吉賽普郡（Kitsap）就有一座美軍潛艦基地，且美國航太巨擘波音公司總部也設在西雅圖。

白宮新聞秘書桑德絲說，美國與北約組織（ＮＡＴＯ）盟邦及全球夥伴聯手，「對俄國在英國境內利用一種軍事級化學武器的行徑做出回應，這是俄國持續在全球從事顛覆活動的最新案例」。英國首相梅伊對此表示歡迎，外交大臣強森也推文表示，西方驅逐在美國及歐洲的俄國人，是迄今最大的驅逐俄羅斯間諜行動。

四日在英國索爾茲伯里市麥爾亭斯（Maltings）購物中心，斯克里帕爾及其卅三歲的女兒尤莉亞被發現癱坐在長椅上不醒人事，凶嫌目前仍無定論，但美方同意英方看法，認為俄國嫌疑最大。捷克、荷蘭、義大利、波蘭、德國、立陶宛、烏克蘭、丹麥、愛沙尼亞等歐洲國家和加拿大，都開始或準備勒令境內的俄國使領館人員限期返國。圖斯克表示，今後數日或數週，歐盟可能還有包括增加驅逐人數等新措施。