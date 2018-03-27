抱2月嬰考大學 阿富汗小媽感動網友

2018-03-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕阿富汗是全球識字率最低的國家之一，多數女性都是未受教育的文盲，但最近一名農婦阿瑪迪（Jahantab Ahmadi）為了拚大學考試，翻山越嶺花費十一小時才抵達考場，作答的同時還要一邊安撫她的寶寶。監考教授拍下這一幕上傳網路，其求學熱忱感動萬千網友。

阿瑪迪於上個月在阿國中部納塞庫斯洛私立大學應考，她帶著兩個月大女嬰，徒步兩小時穿越山區，耗費九小時搭乘交通工具，前往考場的道路顛簸艱鉅。考試起初在戶外舉行，她原本坐在桌前將女兒置於膝上，但寶寶因為耳痛哭鬧不停，她只好移往考場後方，盤坐地上挽著寶寶，一邊安撫一邊作答。

幾經折騰，阿瑪迪終於通過考試，而其求學精神在阿國社群網站引發共鳴。據官方統計，阿國整體識字率僅有三十六％，多數女性遠低於平均，目不識丁被視為二等公民。臉書用戶紛紛稱讚：「妳是真正的世界冠軍」、「我希望這名努力的女性能夠實現她的目標。」

阿瑪迪今年二十五歲，十八歲就已結婚，與農人丈夫育有兩女一子，兩人在偏遠農村種植小麥等作物換取微薄收入，丈夫及親友都對她求學一事表示支持。阿瑪迪受訪時強調，她不希望受教權利遭剝奪，她想到外頭工作成為醫生，盼為社會或社區女性服務。但她經濟情況恐不足以負擔三、四年學費。

網友發起籌措學費 募資逾1.4萬美元

所幸，阿國女權人士雅佳娜表示，她已與阿瑪迪聯繫，說服她前來喀布爾就讀，將助她進入私校就讀、提供她住宿，為她丈夫尋找工作，也為她小孩籌集學費。阿富汗青年協會已在募資平台GoFundMe為她籌措學費，迄今募資超過一萬四千美元，在貧窮人口約有三十九％的阿國算是一筆巨款。