大馬推「反假新聞法」 遭批打壓異見

2018-03-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕假新聞問題是當今各國政府的燙手山芋，馬來西亞政府廿六日向國會提案，將立法打擊假新聞，違者將被處以高額罰款及面臨最高十年徒刑，遭質疑淪為當權者公器私用打壓「異見」的工具。鄰國新加坡也有意跟進訂定嚴法，但主流社群網站高層警告，此舉將使言論自由進一步受限。

新加坡有意跟進

馬來西亞預計八月舉行國會大選，且有可能提前至數週內登場。值此選前敏感時期，總理納吉布（Najib Razak）政府廿六日向國會提出一項「反假新聞法」，擬針對製造、提供、散播假新聞，以及影印或發行含假新聞出版品的一方，處以最高十年徒刑，或最高五十萬令吉（逾三百七十萬台幣）罰款，且不排除一併判刑和罰款。

該法案所定義的假新聞，是指全部或部分內容不實的新聞、資訊、數據或報告，不論平面、聲音、影像、數位出版品，或可以顯示文字意見的社群網站、媒體等，一概納入管轄範圍；且一旦涉及馬國或馬國公民，即便是境外媒體和外籍人士也適用該法。官員聲稱，此法旨在保護社會和諧，並確保國家安全，並指控反對黨正是利用假新聞來獲取選票。

反對黨質疑納吉布政府意在警告媒體、製造人民恐懼

然而，反對黨「民主行動黨」國會議員王建民（Ong Kian Ming）抨擊，該法分明是在「攻擊媒體」，並試圖在（人民）心中「植入恐懼」。事實上，由於納吉布迄今仍身陷馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（1MDB）數十億美元遭挪用、洗錢的醜聞，因此，這項新法也被批評是為了全面壓制發表負面報導和意見的人士。