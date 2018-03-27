通話簡訊全都錄 臉書再爆蒐集安卓個資

2018-03-27

美最新民調 僅41％認臉書會遵守隱私法規

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕社群媒體巨擘「臉書（Facebook）」爆發五千萬用戶個資遭政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」擅用的醜聞後，上週股價重挫十四％，同時遭受「＃刪除臉書（#DeleteFacebook）」運動夾擊。臉書執行長札克柏格二十五日在英國、美國報刊登出全版廣告道歉，宣稱「我們有責任保護你們的個資。若我們做不到，就不配擁有它們」。然而，根據美國、德國二十五日公布的兩份民調，僅有四十一％美國民眾相信臉書會遵守隱私法規，並有六十％德國民眾認為臉書等社群媒體會對民主造成負面影響。

劍橋分析醜聞重創股價 札克柏格登全版道歉廣告

與此同時，科技新聞網站「Ars Technica」二十四日踢爆，臉書多年來未經使用者允許，擅自蒐集安卓（Android）系統用戶的通訊紀錄，包括手機簡訊數據資料，以及通訊類別、通訊對象、通話時間、通話長度等資訊。報導指出，臉書擅用使用者通訊紀錄的情況可追溯至二○一五年至一六年；Android 4.1之前的版本會自動開放臉書取用手機通訊紀錄的權限，而蘋果iOS系統則從未開放手機通訊紀錄的自動取用權限，因此沒有此類疑義。

臉書駁斥蒐集安卓個資

臉書發言人二十五日公開駁斥擅用使用者通訊紀錄的指控，表示二○一五年推出的匯入「通訊與簡訊歷史紀錄」，是採用Android系統的Facebook Lite、Messenger用戶的選用功能，該項功能可優化使用者的臉書服務體驗，幫助用戶更快找到好友及關注對象的資訊，此功能必須獲得使用者同意才能取得相關權限，用戶也能在「設定」介面關閉權限並刪除所有歷史資料。臉書強調，會確保通訊紀錄的個資安全且不會將其出售給第三方，臉書也無法得知用戶的通話及簡訊內容。

札克柏格二十五日已在紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報、觀察家報等英美報刊為「破壞信任」致歉。但路透／易普索（Reuters/Ipsos）二十五日公布的最新網路民調顯示，美國民眾對科技巨擘遵循個資安全法規的信賴程度，亞馬遜（Amazon）六十六％、谷歌（Google）六十二％、微軟（Microsoft）六十％，臉書僅四十一％。

另，根據德國週日畫報（Bild am Sonntag）二十五日公布的民調，只有三十三％德國民眾認為臉書等社群媒體對民主造成正面影響，高達六十％則抱持負面看法。