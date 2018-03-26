澳航伯斯直飛倫敦 全球第2長航線

2018-03-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲航空（Qantas）二十四日首度開啟飛往英國的直飛航線，從澳洲西部城市伯斯起飛，歷經十七小時航程抵達倫敦，途中未在新加坡及中東等中轉站停留，約省下三小時飛行時間，為當今全球第二長航線。澳航將此形容為「航空界歷史性一天」及「開創新局的航線」。

澳航波音787-9夢幻客機於當地時間二十四日下午六時四十九分，搭載逾兩百名乘客及十六名機組人員，從伯斯機場起飛，展開一萬四千四百八十四公里航程，之後於英國時間二十五日凌晨五時零五分抵達倫敦希斯洛機場，此為僅次於卡達航空杜哈—奧克蘭航線（一萬四千五百二十九公里紀錄）的全球第二長航線。

由於航程漫長，澳航為了將乘客的不適降至最低，特地改善機上空氣品質、降低機艙噪音。部分乘客配合雪梨大學研究，同意提供自己的睡眠與活動紀錄，配戴監控心智狀態、飲食習慣及身體含水量的特殊裝置。乘客飛抵希斯洛機場後，紛紛在社群網站分享受到迎接的照片。

澳航執行長喬伊斯表示，澳航最早往返澳英的路徑被稱為「袋鼠航線」，昔日要飛行四天，途中停留七站。此前飛往英國的最長航班是印尼航空希斯洛—雅加達航線，航程為一萬一千七百零八公里。澳洲貿易部長喬柏則指出，每年約七十三萬英國旅客造訪澳洲，新航線將促進西岸各州的旅遊收益。

除澳洲西岸，澳航也計畫未來推出從澳洲東岸前往英國的直飛航線。目前阿聯酋航空及美國聯合航空都有超過一萬四千公里的航線。新加坡航空曾有超過一萬五千三百公里的新加坡—紐約直飛航線，但二○一三年取消。