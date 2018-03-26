牙齒裝微型感測器 追蹤每日飲食

2018-03-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國塔弗茲大學工程學院團隊擴展ＲＦＩＤ（無線射頻識別）技術，研發出一款可直接安裝在牙齒表面的微型感測器，該款感測器能透過無線傳輸，連結手機裝置，幫助使用者即時追蹤日常飲食當中葡萄糖、鹽分、酒精的攝取量。相關研究成果預定刊登於科學期刊《先進材料（Advanced Materials）》。

研究人員指出，感測器經過改良後將能實現範圍更廣泛的人體監測，涵蓋各類營養成分、化學物質和生理狀況等。

塔弗茲大學研究團隊開發出的這款感測器，尺寸為兩公釐見方，可彎曲並黏貼在不規則的表面上，再透過與高速公路收費器原理類似的射頻信號，無線連結手機裝置，進行日常飲食監測。該款感測器為三明治層狀結構，夾在中間的「生物反應」層，能吸收食物內待測的營養成分或化學物質，外層則由兩片方形金環組成。三層結構夾在一起時，能有如微型天線般蒐集並傳送特定射頻波的頻譜及強度。

該款感測器的生物反應層如果感應到鹽分或酒精的差異，電子特性就會發生改變，出現「變色」情況，促使感測器吸收並傳送不同頻譜及強度的射頻波。

研究團隊成員、塔弗茲大學工程學院教授歐門奈塔（Fiorenzo Omenetto）表示：「理論上，我們只要更換感測器的生物反應層，就能監測各類化學物質…我們已經將ＲＦＩＤ技術擴展至可供動態讀取和即時傳輸環境資訊的感測器零組件，它們還能貼在牙齒、皮膚等不同的表面上。」