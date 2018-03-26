加泰隆尼亞流亡領袖 遭德拘捕

2018-03-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕西班牙前加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特，二十四日離開造訪的芬蘭躲避追緝，迄日卻在德國被捕，迄今不清楚是否會被引渡回國。此前，西國最高法院以「叛亂」及「煽動叛亂」等罪名，對逃亡海外的普伊格蒙特等六名加泰政治人物發出國際及全歐通緝令，若遭定罪最高可處三十年徒刑。

普伊格蒙特去年十月加泰獨立公投後流亡比利時，本月二十二日起造訪芬蘭參加論壇並會見議員，期間西國政府對他發出通緝令。芬蘭政府起初有意將他逮捕，但隨後要求馬德里進一步對通緝令作出解釋。普伊格蒙特二十四日傍晚離開芬蘭，據信芬蘭政府的冷處理給予他逃離機會。

然而，普伊格蒙特二十五日上午十一時許駕車越過丹麥、德國邊界返回比利時途中，於德國北部什列斯威—荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）公路遭巡警逮捕。德國警方發言人強調，這次拘捕是基於全歐通緝令，普伊格蒙特正被警方拘留。

普伊格蒙特的律師阿隆索奎維拉斯，及其所屬加泰政黨發言人格拉芭羅莎都已證實逮捕消息，但強調他獲德國警方善待，所有律師都在身旁。

與此同時，西國政府也已獲得德國警方確認。馬德里起先曾要求比利時引渡普伊格蒙特，但後來撤回這項要求。德國法院可能於二十六日決定是否對他進行引渡。

本月初，普伊格蒙特曾在比利時表示，他已放棄回任加泰政府主席。他近日透過律師向芬蘭國家電台表示，將主動前往赫爾辛基警局投案，回到布魯塞爾後也會主動投案。馬德里當局態度強硬，歐盟也袖手旁觀，強調此乃西國內政。

加泰近日情勢緊張，挺獨民眾連日集會抗議馬德里逮捕並起訴獨派領袖。在獨派的加泰主席候選人圖魯被捕後，議會二十四日已暫停辯論。圖魯本可尋求二度投票，但被捕後形同失去競選資格，另一名獨派候選人桑傑士也因入獄無法參選，這已是加泰第三度無法提名主席。若新主席無法在五月二十二日前選出，加泰將重新舉行大選；若無法組成政府，將繼續由西國直接統治。