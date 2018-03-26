網PO拒作犬儒 北大3教授「請辭」

2018-03-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕在中共修憲廢除國家主席任期限制後，北京大學元培學院常務副院長李沉簡日前在該學院的「微博」公眾號「大帥直通車」發表「挺直脊樑拒做犬儒」一文，強調「自由從來不是天上掉下來的，而是有骨氣的人們付出沉重代價換來的」。發文四十分鐘後公眾號被關閉，該學院教師致電學生要求刪文，而李沉簡、學院院長鄂維南以及通識副院長張旭東據傳已辭職。

貼文40分鐘即下架

目前該學院網站上的三人職稱未變，但該文已遭微博下架，中國網路論壇「知乎」也無法搜尋李沉簡相關內容。

李沉簡二十二日發文指出，曾任北大校長的蔡元培留給建校一百二十年的北大「兼容並包，思想自由」的精神火炬。蔡元培從一九一七年抗議張勳復辟清朝、首度請辭校長後，接續因營救學生、抗議教育當局踐踏人權、鎮壓學生以及司法獨立等理由七次辭職，他「付出極大個人犧牲，才使得當時的北大空前活躍」。

儘管如此，「有脊樑的畢竟是少數，更多的是軟骨頭甚至為虎作倀」、「犬儒的生活教條深入人心，高級知識份子裡的無恥之徒絲毫不比普羅大眾少」。李沉簡指出，中國沒有科學、人文社科大師的第一原因，就是「我們的教育系統性的培養精明乖巧的撒謊者，而不是真理的捍衛者」；中國之所以犬儒與無恥盛行，除了人性外，社會幾千年來「對敢言者持續絞殺」是首因，在此條件下，「人們甚至被剝奪了保持沉默的權利，而被迫加入諂媚奉承的大合唱」。

文章呼籲，過去許多北大人「承載北大人的傲骨、公民的尊嚴。我們即使做不到振臂一呼，以筆為旗與懦弱卑微做不妥協的抗爭，也至少做到不出賣人的起碼尊嚴和思想獨立」，「諸君拒做犬儒、師生挺直脊樑」。

全文無指涉仍遭殃

儘管該文未有隻字片語批評當局，但法國國際廣播電台中文網報導，文章在網路上引發熱議，有網友讚揚，「終於有人豁出命去講幾句真話」，也有人說，「挺直腰桿，不易！拒做犬儒，艱難！」

李沉簡四十八歲，在取得美國普渡大學神經生物與分子遺傳博士後，任教於康乃爾大學醫學院與紐約大學西奈山醫學院，二○一二年獲中國「千人計畫」延攬回國。數學家鄂維南五十四歲，為美國加州大學洛杉磯分校博士、中國科學院院士以及北京大數據研究院院長。張旭東五十二歲，北大中文系畢業，之後取得美國杜克大學比較文學博士，曾任紐約大學比較文學系教授以及東亞系系主任。