越戰後最大遊行 全美百萬人挺槍管

2018-03-26

嗆翻轉國會 要求11月期中選舉前立法執行

〔編譯孫宇青/綜合報導〕美國佛州道格拉斯中學上月的重大槍擊案,令槍枝氾濫問題再度成為焦點,由倖存學生發起的「不再重演(Never Again MSD)」組織,疾呼政府嚴格管制槍枝,而廿四日在華府等地登場的「求生大遊行(March for Our Lives)」,更號召逾百萬人上街,成為反越戰後美國最大規模示威,憤怒的學生要求實際立法執行槍管,否則將在年底期中大選等大小選舉挑戰當權派!

該遊行在全美及全球有逾八百場示威,光是華府賓夕法尼亞大道就聚集約八十萬人,紐約、芝加哥、拉斯維加斯及日本東京、英國倫敦、澳洲雪梨等地,也紛紛響應。道格拉斯中學槍擊案倖存學生︱尤其是霍格(David Hogg)、卡斯基(Cameron Kasky)、柯林、溫德和岡薩雷茲等五人,為抗議槍枝暴力及此次遊行的主要推動者,而上述五人也將登上下月二日出刊的美國「時代」雜誌封面,標題為呼籲槍枝控管的口號「夠了(Enough)」。

紐約時報指出,這波行動的具體訴求,包括擴大槍枝買家背景審查、對購買攻擊型槍枝設下額外條件、提高合法購槍的年齡,以及限制高載彈量彈匣販售等,但總統川普近期簽署的一.三兆美元預算案中,槍枝管制的預算堪憐,僅用於加強校園安全措施等,國會難以在十一月期中大選前完成重要立法。道格拉斯中學學生塔爾(Delaney Tarr)直言,倘若政客仍充耳不聞,不排除採取進一步行動。

另一名該中學學生霍格在華府現場演說表示,掌權者已如坐針氈,「我們將促使反槍成為選舉議題,將這股力量帶入每一場選舉;勢必將促成最佳人選出馬,以美國公民而非政客的名義參選,將對槍枝遊說團體言聽計從的公僕趕走」。而他的同校同學卡斯基更告誡政治領袖、懷疑論者和犬儒人士,「(期中)選舉即將來到」,敦促他們與人民站在同一陣線。另有民眾高喊,全國步槍協會(NRA)「滾蛋」。

金恩博士孫女現身 期許無槍世界

此外,遊行也為受害人數規模較小、但更為常見的非裔和西語裔遭受槍枝暴力發聲。已故黑人民權領袖金恩博士的九歲孫女尤蘭達,即在場引用祖父名言「我有一個夢」,期許一個無槍的世界。路透另指出,鼓勵選民參與投票的無黨派組織「數人頭(HeadCount)」,也在各地遊行現場高呼「沒有完成(投票)註冊登記的示威,只會帶來挫敗」,當場為具有投票資格的民眾登記,預估人數至少兩萬五千人。

然而在華府的聯邦調查局(FBI)總部等地,亦分別有小規模的槍枝權利人士發起示威,舉出「停止侵犯(擁槍)公民權利」、「武裝者可活更久」、「AR-15步槍讓人民更強大」、「罪犯樂見槍枝管制」等標語,與呼籲管制的遊行民眾打對台。