越戰後最大遊行 全美百萬人挺槍管

2018-03-26

嗆翻轉國會 要求11月期中選舉前立法執行

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國佛州道格拉斯中學上月的重大槍擊案，令槍枝氾濫問題再度成為焦點，由倖存學生發起的「不再重演（Never Again MSD）」組織，疾呼政府嚴格管制槍枝，而廿四日在華府等地登場的「求生大遊行（March for Our Lives）」，更號召逾百萬人上街，成為反越戰後美國最大規模示威，憤怒的學生要求實際立法執行槍管，否則將在年底期中大選等大小選舉挑戰當權派！

該遊行在全美及全球有逾八百場示威，光是華府賓夕法尼亞大道就聚集約八十萬人，紐約、芝加哥、拉斯維加斯及日本東京、英國倫敦、澳洲雪梨等地，也紛紛響應。道格拉斯中學槍擊案倖存學生︱尤其是霍格（David Hogg）、卡斯基（Cameron Kasky）、柯林、溫德和岡薩雷茲等五人，為抗議槍枝暴力及此次遊行的主要推動者，而上述五人也將登上下月二日出刊的美國「時代」雜誌封面，標題為呼籲槍枝控管的口號「夠了（Enough）」。

紐約時報指出，這波行動的具體訴求，包括擴大槍枝買家背景審查、對購買攻擊型槍枝設下額外條件、提高合法購槍的年齡，以及限制高載彈量彈匣販售等，但總統川普近期簽署的一．三兆美元預算案中，槍枝管制的預算堪憐，僅用於加強校園安全措施等，國會難以在十一月期中大選前完成重要立法。道格拉斯中學學生塔爾（Delaney Tarr）直言，倘若政客仍充耳不聞，不排除採取進一步行動。

另一名該中學學生霍格在華府現場演說表示，掌權者已如坐針氈，「我們將促使反槍成為選舉議題，將這股力量帶入每一場選舉；勢必將促成最佳人選出馬，以美國公民而非政客的名義參選，將對槍枝遊說團體言聽計從的公僕趕走」。而他的同校同學卡斯基更告誡政治領袖、懷疑論者和犬儒人士，「（期中）選舉即將來到」，敦促他們與人民站在同一陣線。另有民眾高喊，全國步槍協會（NRA）「滾蛋」。

金恩博士孫女現身 期許無槍世界

此外，遊行也為受害人數規模較小、但更為常見的非裔和西語裔遭受槍枝暴力發聲。已故黑人民權領袖金恩博士的九歲孫女尤蘭達，即在場引用祖父名言「我有一個夢」，期許一個無槍的世界。路透另指出，鼓勵選民參與投票的無黨派組織「數人頭（HeadCount）」，也在各地遊行現場高呼「沒有完成（投票）註冊登記的示威，只會帶來挫敗」，當場為具有投票資格的民眾登記，預估人數至少兩萬五千人。

然而在華府的聯邦調查局（FBI）總部等地，亦分別有小規模的槍枝權利人士發起示威，舉出「停止侵犯（擁槍）公民權利」、「武裝者可活更久」、「AR-15步槍讓人民更強大」、「罪犯樂見槍枝管制」等標語，與呼籲管制的遊行民眾打對台。