自願交換人質 法勇警殉職

2018-03-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國南部兩座小鎮廿三日近午發生連環恐怖攻擊，一名自稱「伊斯蘭國（IS）」聖戰士的歹徒闖入超市挾持店員和顧客，到場的憲兵軍官貝特拉米（Arnaud Beltrame，見圖，歐新社）自願成為人質，以交換平民獲釋，同時機警地協助警方攻堅，不料遭歹徒所傷，隔日宣告不治，獲總統馬克宏褒揚為「英雄殞落」。

這起恐攻先後發生於卡卡頌（Carcassonne）和特雷比（Trebes），二十六歲槍手拉克迪姆（Radouane Lakdim）在卡卡頌劫車、襲警後，闖入特雷比的「Super U」連鎖超市，並當場高喊「真主至大」。當時超市內約有五十人，雖部分人及時逃脫，但拉克迪姆仍射殺一名員工和一名顧客，並挾持其他人為人質，要求當局釋放二○一五年底巴黎連環恐攻主嫌阿布岱斯蘭。

四十五歲的憲兵中校貝特拉米，是最早到場疏散人員的憲兵隊員之一。當時為了拯救一名被當成人肉盾牌的女性，貝特拉米自願成為人質，並將他的手機開啟後置於桌上，以利超市外的警方掌握現場情況，隨時準備攻堅救人。而當超市內再次傳出槍響，警方立刻衝進現場擊斃拉克迪姆，但也發現貝特拉米身受重傷，被歹徒開了兩槍，身上也有多處刺傷，最後傷重不治。隨著貝特拉米殞命，該事件的死亡人數已達四人，另有十五人受傷。

總統馬克宏隨後發布聲明，稱深受貝特拉米「捨己換人」，值得全國尊崇。貝特拉米是法國聖西爾軍校出身，曾受反恐、人質營救的「法國國家憲兵特勤隊（GIGN）」訓練，○七年起派駐伊拉克兩年，後任職於保護總統府愛麗榭宮的「共和國衛隊」長達四年。

這起事件為馬克宏去年中上任後，法國最嚴重的恐攻。檢方表示，拉克迪姆為摩洛哥裔法籍人士，曾因持有武器及吸毒遭定罪，也因極端傾向及疑似涉及強硬穆斯林「薩拉菲派」運動，列入觀察名單，在卡卡頌鎮的室友已遭當局扣留。