過度捕撈+污染 全球物種消失中

2018-03-25

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕全球近六百名科學家歷經三年研究後指出，過度開採、濫捕以及污染等人類活動，已驅使地球上每一區域的物種衰減。若該趨勢持續，到二○四八年時，亞太地區的商業漁業將無魚可捕。二一○○年時，逾五十％的非洲鳥類與哺乳類生物將滅絕。科學家警告，人類與自然唇齒相依，「這令人憂慮的趨勢，將殃及經濟、生計、糧食安全以及全球人類的生活品質，我們正破壞自己的未來幸福」。

聯合國「生物多樣性與生態系服務跨政府科學政策平台」（IPBES）的科學家二十三日在哥倫比亞麥德林市舉行環境會議，會中發表全球各區生物多樣性評估，科學家彙整二○○五年以來約一萬份相關科學研究，完成該評估，評估成果也獲IPBES一二九個會員國認可，堪稱是最全面的地域性生物多樣評估報告。

報告強調自然供應人類生存所需的一切，包括食物、乾淨用水、能源，並調節地球氣候，其中一篇報告指出，每年自然對人類的貢獻，相當於每公頃數千美元。報告說，在亞太地區，自一九九○至二○一○年，自然每年平均貢獻七．六％的經濟成長，受惠人口達四十五億人，然而經濟成長對自然造成多方面衝擊，到二○五○年時，該區將損失四十五％的生物多樣性，高達九十％的珊瑚遭遇嚴重退化。

在美洲，與陸地相關的自然環境，每年約貢獻二十四兆美元價值，其中約三分之二、六十五％的貢獻正在減退，而二十一％呈現劇烈衰退，如今該區物種已較第一批歐洲殖民者抵達前，縮減了三十一％，到了二○五○年，物種流失將達四十％，受此連動衝擊，逾六十％的美洲語言與文化將岌岌可危，甚至死亡。

在非洲，人類活動估計已使五十萬平方公里的土地退化，逾二十％物種面臨威脅、瀕危或滅絕。非洲逾六成人口依賴自然資源存活，然而到了二○五○年，非洲人口將從目前的十二．五億倍增到二十五億，這將使得該區生物多樣性面臨更嚴峻的壓力，報告指出，到了二一○○年，非洲將損失大量植物物種，其湖泊的生產力，將縮減二十％至三十％。