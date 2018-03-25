全球反槍 800城求生大遊行

2018-03-25

華府50萬人上街

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國佛州道格拉斯中學上月發生十七死校園槍擊血案，激起美國社會對槍械暴力的怒火。全美學生發起的支持槍械管制示威活動「求生大遊行（March for Our Lives）」廿四日登場，預計吸引至少五十萬民眾走上華府賓夕法尼亞大道，有望成為自「反越戰大遊行」以來，美國最大規模的街頭示威活動之一，也是繼二○○○年五月「百萬母親大遊行（ Million Mom March）」之後，美國規模最大的槍管遊行。

面對龐大民意訴求，美國白宮發表聲明，稱「我們為許多勇敢的年輕人今天施行憲法第一修正案的權利喝采」。與此同時，英國倫敦、澳洲雪梨、日本東京、印度孟買等數十個海外地區，以及全美各地數百座城鎮，也將舉辦超過八百場「＃不再重演（＃NeverAgain）」活動，共同響應「求生大遊行」訴求。

司法部提出撞火槍托禁令

「求生大遊行」主張從嚴管制槍械，企圖透過街頭示威施壓美國政府與國會，加強管制槍械，以免更多槍械暴力慘劇重演。此前佛州政府、美國國會已小幅度改動槍管法案，推出旨在減少槍械暴力的溫和措施。美國司法部則遵循總統川普的指示，廿三日正式提出對「撞火槍托」裝置的全面禁令，要求回收或銷毀所有「撞火槍托」裝置；該類裝置可讓半自動步槍連發，○八年開始在全美販售，市面上約五十二萬組「撞火槍托」流通。

今日美國報／易普索（USA Today/Ipsos）民調指出，美國每三名年輕人之中，就有一人表態透過社群媒體或親自響應「求生大遊行」。美國每年平均有逾三萬人的死因與槍械有關。一份針對美國青少年與年輕人的最新調查顯示，十八歲以下的美國人尤其擔心槍械暴力問題，高達五十三％將其視為主要威脅。

中學生「喚醒國家良知」

數以萬計的美國學生搭乘飛機、火車、汽車湧入華盛頓參與二十四日的遊行。許多父母、運輸公司和餐飲業者透過捐款、無償接送學生前往遊行地點、提供免費餐點等方式「支援孩子們」。包括前總統柯林頓、國際名導史蒂芬史匹柏等政商名流，都已公開表態支持學生的行動。前總統歐巴馬夫婦則以公開信表揚道格拉斯中學的學生「喚醒國家的良知」。

道格拉斯中學槍擊血案倖存學生、十七歲的艾斯特蒙表示：「這場遊行只是開始……我們會持續爭取，直到改變發生。」艾斯特蒙在槍案發生當下，靠著躲在同學屍體下才逃過一劫。同為倖存者的霍格則指出：「你不是和孩子們站在一起，就是和全國步槍協會（NRA）站在一起。」