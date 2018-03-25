劍橋分析盜臉書個資 波頓也是客戶

2018-03-25

〔編譯張沛元／綜合廿三日外電報導〕美國總統川普新任命的國家安全顧問波頓（John Bolton）廿三日被踢爆他所創設的一個超級政治行動委員會（Super PAC），曾雇用如今被控濫用社交媒體巨擘「臉書」個資並遭當局搜索調查的政治數據公司「劍橋分析」進行選民心理測寫。

根據「劍橋分析」公司檔案與前員工的說法，波頓的超級ＰＡＣ「約翰波頓超級政治行動委員會」（John Bolton Super PAC）在「劍橋分析」成立後數月的二○一四年八月，就雇用「劍橋分析」，並從一四年到一六年間付給「劍橋分析」將近一百二十萬美元的調查研究費；而「劍橋分析」對波頓的超級ＰＡＣ所提供的服務，包括使用被不當分享的臉書使用者個資進行的「以心理變數訊息進行行為精準投放」。

波頓的發言人馬奇斯廿三日表示，波頓的超級ＰＡＣ在日前媒體踢爆此事前，對劍橋分析是否有不當之舉毫無所悉，並稱該超級ＰＡＣ自一六年起便不再與「劍橋分析」在數據科學上合作。

傳川普想自己兼任幕僚長

此外，白宮幕僚長凱利與前國家安全顧問麥馬斯特都曾被傳官位不保，如今麥馬斯特已黯然離開由波頓取而代之，但凱利則仍在其位；儘管如此，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）廿三日報導，川普考慮在開除凱利後不任命繼任人選，改以少數資深白宮助理直接向總統本人報告，跳過傳統上擔任守門員角色的白宮幕僚長，說穿了就是川普親自上陣兼任幕僚長。

川普會喜歡甚至認真考慮此一構想，在於此舉較符合他過去在企業界擔任執行長時的門戶洞開的政策，即讓他能不受拘束地與外界人士接觸，以及在做決策時不會遭遇太多阻礙。

川普指稱此舉在前總統詹森、甘迺迪與卡特政府都有前例可循，但在可行性上仍遭人質疑；不過，數名消息人士表示，廢幕僚長與現行狀況相去不遠，因為川普現在就是幕僚長與發號施令者。