中國聯合國人權提案 美批保護獨裁

2018-03-25

17國棄權 美投下唯一反對票

〔編譯孫宇青／綜合報導〕聯合國人權理事會廿三日的會議上，中國當局提出一項「在人權領域促進合作共贏」決議，呼籲各國針對人權加強對話與合作，建構相互尊重、合作共贏的新型態國際關係。然而，投下反對票的美國和重要人權組織警告，中國這項為自己「量身訂做」的提案，旨在為其統治創造利多，並在國際上美化「習近平思想」。

企圖美化「習近平思想」 改變人權國際準則

中國駐聯合國大使俞建華在該會議上表示，中方的人權提案是根據「習近平新時代中國特色社會主義思想」提出，盼各國堅持多邊主義，在人權領域實現合作共贏，並聲稱此符合聯合國初衷，最終在開發中國家支持下順利通過，但澳洲、英國、日本、瑞士等多達十七國棄權，並對提案加以批評，美國則投下唯一的反對票。

紐約時報指出，中國的提案內容看似無害，實則亟欲改變人權議題的國際準則，塑造一個對於獨裁統治者來說更安全的環境。與會的美國外交官麥克（Jason Mack）即對提案措詞大肆抨擊，認為中方的「漂亮話」是想削弱聯合國人權系統，以犧牲人權、自由為手段，保護獨裁國家的利益，並企圖將「習思想」引入國際人權範疇，抬高習近平的地位。

華府智庫「布魯金斯研究所」學者皮卡內（Ted Piccone）分析，中國試圖扮演更獨斷的角色，利用逐漸擴大的全球影響力達到目的。非營利組織「人權觀察」日內瓦辦公室負責人費雪（John Fisher）駁斥道，該提案僅強調國家之間的合作，卻未提及人權侵犯的實際案例，以及聯合國人權理事會和公民團體的角色。因此，費雪反諷中國，誰才是「合作共贏」的真正獲益方？

費雪直言，中方一再阻撓人權志士與聯合國接觸，也不配合聯合國監督公民和政治權利的機制。在此次會議期間，受非政府組織「聯合國觀察」邀請出席的滯美中國異議人士楊建利，發言質疑中共政權是否有資格代表中國時，即不斷遭到中方代表蠻橫打斷。費雪最後強調，中方若想創造「共贏」，就須釋放遭監禁的維權人士，並尊重維吾爾族、藏族的宗教權利。

與此同時，針對去年八月因「煽動顛覆國家政權」罪，遭中方定罪入獄的中國維權律師江天勇，聯合國多名人權專家和非政府組織，廿三日發表聯合聲明，要求中方務必賦予罹患重病的江天勇醫療保障，同時也對被關押的約二百五十名維權律師、人士表達關切，呼籲中方提供醫療服務，並允許他們和家人、律師會面。