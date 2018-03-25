西班牙法院祭叛亂罪 起訴13名加泰獨派

2018-03-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕西班牙最富庶的加泰隆尼亞自治區去年十月發表獨立宣言後，除了中央政府動用憲法第一五五條強力接管，西班牙最高法院終於也在廿三日祭出刑期可達卅年的「叛亂」重罪，正式起訴主張加泰獨立的十三名政治人物，並對逃往國外者發出國際通緝令。這起最新發展不僅再度重創該自治區分離勢力，也形同宣告加泰打開政治僵局及短期間內產生新政府二事皆屬奢求。

對流亡者發國際通緝令

西班牙最高法院法官勒拉雷納（Pablo Llarena）起訴的「叛亂」者，皆在去年十月獨立運動擔任要角，包括成功推動獨立公民投票的自治區主席普伊格蒙特和目前在押的副主席容克拉斯、七名政府官員、主持「獨立建國」投票的加泰議會議長福卡德利、「加泰隆尼亞共和左翼」（ＥＲＣ）黨人羅維拉（Marta Rovira），還有大力鼓吹加獨的「加泰隆尼亞國民會議」（ＡＮＣ）主席桑傑士（Jordi Sanchez）和「加泰隆尼亞文化組織」領袖庫伊薩特（Jordi Cuixart）。

勒拉雷納強調，這些人過去六年都在密謀「攻擊這個憲政國家」，這股力量一旦再度重掌加泰，當地「休眠等待恢復」的分裂手段勢必再起。他已傳喚其中五人廿三日到庭，且不予保釋；並對當中在逃的六人發出全歐與國際通緝令，包括流亡比利時的普伊格蒙特以及流亡瑞士的羅維拉。獨派除十三人叛亂起訴，另有十二人面臨侵佔、抗命等罪指控。

數千加泰民眾上街抗議

起訴書內容正式出爐的前一天，捍衛去年十月獨立公投結果的「保衛共和國委員會」（ＣＤＲ）廿二日就聚眾前往加泰隆尼亞首府巴塞隆納的中央政府辦公處示威，與鎮暴警察發生衝突。廿三日確定起訴當晚，受ＡＮＣ鼓吹，更有數千加泰民眾湧上街頭抗議。

被西班牙政府視為頭號眼中釘的普伊格蒙特，目前人在芬蘭訪問，他樂觀表示，「事情每天都在變」；並指勒拉雷納上述決定乃受政治氣候影響，而「法官搞政治是不對的」。芬蘭警方表示，已經收到國際通緝令，將逮捕普伊格蒙特，目前不知他人在何處。

而加泰隆尼亞議會去年十月遭西班牙政府解散並於十二月重選，挺獨派議席目前略佔上風。但自治區主席一職已遺缺五個月，而獨派推出的主席候選人前官員圖魯（Jordi Turull）在議會廿二日的表決中並未取得多數支持，理論上他可以在廿四日要求二度投票，但由於他在廿三日遭到羈押，已無法出席議會投票，等於失去競選資格。這使得加泰各政黨籌組政府時間僅剩最後兩個月，否則就要重新舉行大選。