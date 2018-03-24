佳麗互控賣身 委國選美停賽

2018-03-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕委內瑞拉選美主辦單位二十一日宣布暫停比賽，將對參賽者的不當行為展開內部調查，因為近期數名前佳麗互控彼此出賣肉體，以換取汽車及免費假期等物質饋贈。美女如雲的委國素來以選美大賽為榮，但這起醜聞正值舉國陷入經濟危機之際，引發輿論譁然。

委內瑞拉一群前佳麗本月在社群網站上互揭瘡疤，影射對方以肉體換取貪汙官員及富商的饋贈，其中以安娜蕾拉．波諾（Annarella Bono）及蘿西歐．伊蓋拉（Rocío Higuera） 兩名佳麗在Instagram上互罵最受矚目。

為此，委國選美主辦單位發表聲明指出，該單位決定展開內部調查，以查清參賽者是否違反大賽嚴格的道德與價值準則。在此期間將暫停首都卡拉卡斯的訓練設施，中止委國小姐和委國先生的投票活動；將檢視活動規則與結構，考慮成立新的委員會。

委國選美定於年底舉行，目前未知是否會暫時或永久停辦。委國富豪家族西斯內羅斯集團（Grupo Cisneros）擁有選美活動的決定權，但將問題丟給主辦單位，媒體以語音留言詢問未獲回應。

在委國國難當頭，通膨高達三位數，糧食與藥物短缺，貨幣淪為廢紙，人民大量出走之際，這起醜聞的爆發令委國民眾忿忿不平，對選美佳麗的各種嘲弄紛紛出籠，把她們在網路互罵卻錯字連連當作笑柄。委國選美在全球是成功典範，其佳麗經常在「環球小姐」及「世界小姐」奪得后冠，但該國也是全球隆乳及整型手術比例最高的國家之一。