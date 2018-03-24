李明博淪囚無怨 認咎由自取

2018-03-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓首爾中央地方法院廿二日深夜以前總統李明博涉嫌收賄、逃稅、侵占等罪名，恐有湮滅證據之虞，簽發拘捕令狀，不到一小時，檢方就在他首爾江南區豪宅前，將其帶往「首爾東部看守所」，在卸任總統一八五二天後，淪為「716號囚犯」。李廿二日晚在家中等待法院裁決時，自知難逃被押命運，特別在「臉書」公布其廿一日凌晨所寫的親筆信函，慨歎「沒有怨懟、只怪自己、深感愧疚」。

常被暱稱為「MB（其名的拼音縮寫）」的李明博在信中寫道，回首來時路，無論是在企業任職或擔任首爾市長、總統時，「都盡了力」，他雖曾「努力革除陳規陋習，追求政治清明」，但的確有現今的民眾看來不足之處，過去十個月「歷經難以忍受的痛苦……我願相信有朝一日能找回真正的自我，能說出想說的話」。

南韓刑事訴訟法規定，自檢方拘捕嫌犯之日起，必須在廿天內起訴，故羈押期預定四月十日屆滿，檢辯間的攻防現在才正式開始。有看法認為，檢方可能於本月底或四月初起訴，以免影響將於六月十三日舉行的地方選舉選情。若檢方對其所有指控均被判有罪，最高可判處四十五年徒刑。

依南韓對卸任總統禮遇的相關規定，所方替七十六歲的李明博安排專屬獄警，包括○．八九坪的廁所在內，獨居房面積為三．九五坪，比該所一般獨居房大約二．○五坪，亦比「首爾看守所」給前總統朴槿惠安排的單人房大三平方公尺，位於頂樓的十二樓，內有電視、電扇等家具，該樓層還有健身器材，清晨六點起床、晚間八點就寢，在房內獨自用餐，平時並不會見到其他收容人。韓聯社報導，據說頭一夜，李徹夜未眠，早餐與其他收容人無異，但不清楚其胃口如何。