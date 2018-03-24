貿易大戰DAY 2 美艦南海巡航

2018-03-24

抗中動作頻仍 增加駐澳美軍

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿二日才簽署對中國進口商品課徵關稅的備忘錄，美國海軍驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」廿三日隨即進入南海執行航行自由任務，繼續挑戰中國在南海片面聲稱的主權。而派駐澳洲進行訓練的美軍人數，今年也將有突破性成長，並將與澳洲、日本、新加坡展開多國聯合訓練，抗衡在亞洲持續壯大的中國。

中國稱美興風作浪 已警告驅離

路透獨家引述美國國防部匿名官員指出，「馬斯廷號」廿三日駛入中國在美濟礁建造的人工島嶼十二海里範圍內進行操演。中國國防部晚間回應，指「馬斯廷號」遭到中方兩艘軍艦警告驅離，並批評美國興風作浪，一再派艦擅入中國南海島礁鄰近海域，嚴重損害中國的主權和安全。美軍去年曾四度巡航南海，今年一月也曾派飛彈驅逐艦「霍珀號（Hopper）」駛入黃岩島十二海里內，挑戰中國在南海的主權主張和軍事化行動。

與此同時，澳洲國防部長佩恩（Marise Payne）廿三日表示，今年將有一五八七名美軍官兵派駐澳洲北領地，進行半年的年度訓練，人數比去年增加近廿七％，創下美澳「軍力部署倡議」二○一一年實施後的新紀錄。佩恩強調，美軍在印度—太平洋地區的安全和穩定上扮演重要角色，雙方這項軍事交流將是維繫該區數十年安穩的重要一環。路透則指出，美澳強化軍事互動，料使中澳關係再降溫。

美軍還將與澳洲、印尼、日本、馬來西亞、新加坡和泰國，以及就南海主權與中國針鋒相對的菲律賓等國官兵，進行共同訓練，牽制在南海、乃至整個亞洲持續擴張勢力的中國。澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」國際安全計畫主任葛蘭姆分析，在南海問題上，北京傾向與有關各國一對一談判，因此將不樂見美方與他國合作，包括軍演。

中國將在南海海域進行實戰演練

另一方面，中國「解放軍報」廿三日報導，中國海軍近日也將在南海海域進行實戰演練，並聲稱這是年度計畫，旨在測試及提升軍隊的訓練水準，全面提高戰勝能力，非針對特定國家或目標，但未透露演練時間、地點和參與的軍艦等資訊。中國航母「遼寧號」廿日進入台灣防空識別區，並沿台海中線以西航行，廿一日從西南方向離開，是否與南海演練相關，則尚待證實。

英國廣播公司（BBC）則指出，南海主權聲索國之一越南，其國營「越南石油公司」一年內第二度因中國施壓，取消在該國東南外海的「紅帝（Red Emperor）」鑽油計畫，負責的西班牙力豹仕（Repsol）集團損失估達兩億美元。BBC指出，由於美軍航母「卡爾文森號」月初才在越戰後首訪越南，試圖強化美越關係，越南取消南海油田計畫，將被中方視為一大勝利。