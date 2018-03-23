搶在二度彈劾前 秘魯總統辭職

2018-03-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年底幸運挺過首波彈劾案的秘魯七十九歲總統庫琴斯基，面對國會排定廿二日進行的第二波彈劾攻勢，眼見秘魯國會最大「人民力量黨」（ＦＰ）主席藤森惠子表明要涉有買票重嫌的他「離開」，廿一日終於透過電視演說自請下台，成為巴西最大營建商「奧德布雷希特」（Odebrecht）行賄十二國弊案二○一五年爆發以來第一位落馬的拉丁美洲總統。

庫琴斯基廿一日向全國百姓宣告，他不想讓國家繼續承受不確定性，而「面對這等不公平地讓我看來有罪的困難處境，我想對這個國家最好的事，是我辭去這個共和國的總統一職」。

免掉彈劾步驟的秘魯國會，廿二日改討論他的請辭案，並訂廿三日進行表決。至於總統遺缺，可能由原任秘魯駐加拿大大使的第一副總統維茲卡拉（Martin Vizcarra）代行；和庫琴斯基同屬「秘魯變革黨」（ＰＰＫ）的他，已在廿二日緊急返國，若選擇做滿庫琴斯基原至二一年七月的任期，即可避免提前舉行大選。

藤森惠子上週曾接受媒體專訪，直指庫琴斯基涉貪罪證確鑿；而國會十五日同意發動彈劾的八十七票正是廿二日若要把庫琴斯基成功趕下台之最低票數門檻。ＦＰ黨人廿日加碼釋出庫琴斯基去年底為保住大位而疑似試圖買票的關鍵影音檔，證明原屬ＦＰ但一月脫黨支持庫琴斯基的藤森惠子胞弟藤森健二等人為取得公共工程案而拿手中彈劾票與庫琴斯基律師及官員談判，並以此做為庫琴斯基買票證據；不過庫琴斯基政府矢口否認指控。

姊弟早已鬩牆的藤森惠子也透過推特譴責手足，還批「這個政府覺得它能買任何東西」；但秘魯人「不賣」。

去年十二月廿一日逃過彈劾下台危機的庫琴斯基，隨即在同月廿四日以健康因素同意特赦藤森健二的父親暨前總統藤森謙也，外界認定正是藤森健二領導旗下派系以十張棄權票換來的成果。