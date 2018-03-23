孔子學院涉政治宣傳 美擬登記為外國代理人

2018-03-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國會多位議員廿一日提案要求中國政府出資的「孔子學院」須登記為「外國代理人」，因為該機構影響美國學術及言論自由，其背後夾帶的政治宣傳令人擔憂。對此，中國外交部發言人華春瑩回應說，美方個別人士不時發出雜音，令她想起孔子在《論語》中的名言「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」。

共和黨籍參議員魯比歐、柯頓及眾議員威爾森分別於參眾兩院正式提出《外國影響力透明度法案》（FARA），要求中國政府辦理的「孔子學院」等組織機構，必須向美國司法部登記為「外國代理人」。法案同時修改《高等教育法》（HEA）關於學校收受捐贈的規定，要求大學必須公布所有超過五萬美元的外國捐贈、合約或禮物。魯比歐指出，法案旨在提高外國政府在美國活動運作的透明度。這將強化大學院校公開外國資金來源的有關規定。「孔子學院」等組織在全美一百多所高等教育機構中運作，將要求它們向司法部登記成為中國政府的「外國代理人」。

另外，柯頓也表示，若希望大學校園中擁有自由言論及公開辯論，就需提高其他國家在美國國土推動有利其國家利益活動之透明度。要求像是「孔子學院」等組織向司法部登記其活動、公布其資金來源有所必要，也必須向大學學生警告外國宣傳的惡性影響。威爾森則強調，法案目標是增加外國政府、大學及社群間的透明度。美國人民有權知道是否接收外國政府製造的宣傳。

眾院外交委員會亞太小組委員會主席約霍向美國之音表示，中國有組織及系統地將其影響力默默植入其他國家各個領域，主旨是掌握世界對中國的輿論，同時塑造中國希望成為的形象。隨著中國影響力日增，美國政府對此並非全盤反對，但不會漠視北京秘密以「銳實力」滲透各地。