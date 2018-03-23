中國大搞聲紋雲 監控再升級

2018-03-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國官方與民間宣布，將聯手打造該國第一個聲紋雲端系統，即利用民眾聲紋等生物特徵以識別身分的「聲紋身分認證雲」。官方宣稱，這套系統旨在「破解網路身分認證被假冒攻擊和隱私丟失的問題，替用戶提供身分認證服務」，但中國詩人、已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的友人野渡報導，中共持續加大對社會、網路及人民的監控力道，藉由新科技使掌控民眾言行和思想的機制更加嚴密，中國國家主席習近平所稱的「新時代」，已然進入「高科技極權主義」時期。

習近平新時代「高科技極權主義」

中國目前身分驗證的作法主要有三種，包括根據共享密鑰、生物特徵與公開密鑰加密演算法。北京「得意公司」聲稱，與北京清華大學信息技術研究所及貴州「貴安新區」，建置新的聲紋雲，乃更好、成本更低的身分驗證方式。

為建立龐大的聲紋資料庫，中國政府早已著手採集民眾聲紋樣本，聲紋雲是在聲紋識別身分驗證上更上一層。聲紋具有不會遺失和忘記、不需記憶、便於運用等優點，但當局可能將聲紋識別用在維穩與反恐層面，強化對異議人士的監控，侵害言論自由。「人權觀察」研究員王松蓮（Maya Wang）表示，當局往往以國家安全為由，鎖定異議人士、少數民族和重點族群加以打壓。

野渡認為，中共已開始愈來愈注意雲端科技、監視技術與其他工具，企圖整合最先進的科技，監控境內居民的行為及思想。他將國務院二○一四年提出、預定二○年前在全中國實施的「關於印發社會信用體系建設規劃綱要」政策，指為「新型的極權主義社會控制」，將徹底把人民數位化，小到購物習慣、大到犯罪紀錄至人際網絡和私生活，判斷民眾的社會地位。

中國監控民眾的花樣繁多，除了聲紋，還有照片、瞳孔識別、去氧核醣核酸（ＤＮＡ）樣本、指紋、「防火長城」網路管制、二月份中國警察開始配戴具臉部辨識科技的太陽眼鏡等。