臉書個資遭濫用 札克柏格3招補救

2018-03-23

〔編譯張沛元／綜合廿一日外電報導〕在被踢爆使用者個資外洩的醜聞近五天後，臉書（Facebook）創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）廿一日終於打破沉默，在個人臉書專頁上發文坦承犯錯與提出補救辦法，但並未道歉；不過他在同日接受媒體專訪時表示歉意，稱此為重大背信，若有必要願意親赴國會作證。

札克柏格在個人臉書專頁上就英國數據挖掘公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）十六日被踢爆濫用臉書使用者個資一事發文，指稱臉書有責任保護使用者的個資，「要是我們做不到，就不配為各位服務」。札克柏格說，儘管臉書早在數年前便已採取避免此事重演的重要行動，「但我們也犯了錯，還有更多事該做，我們必須加緊腳步與落實」。身為臉書創辦人，札克柏格說，不管怎麼說，他都得為發生在臉書這個平台上的事負責。

札克柏格同日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）獨家電視專訪時表示，臉書使用者個資外洩與遭到濫用是重大背信，「我很抱歉發生這樣的事」；針對英美兩國立法諸公都希望他前往國會作證，札克柏格說，只要是對的事，他都樂意去做；臉書會派出最了解情況的人前往國會提供證詞，「倘若是我，那我很樂意去（國會作證）」。

劍橋分析不當取得個資

英國劍橋大學心理學家柯甘（Aleksandr Kogan）在二○一四年推出的一款個性檢測app，能取得臉書使用者及其臉書好友的個資，柯甘隔年被媒體踢爆與劍橋分析分享這些個資，臉書因此要求柯甘與劍橋分析將這些不當取得的個資刪除，但之後發現柯甘與劍橋分析並未刪除，而劍橋分析還在二○一六年美國總統大選時為川普競選陣營預測選民特質與政治傾向。

札克柏格在貼文中指責柯甘與劍橋分析背信之餘，也說臉書違背了與之分享個資與期待臉書能保護這些個資的臉書使用者的信賴，臉書必須解決此一問題。補救辦法包括︰一、調查在臉書於二○一四年大幅更改個資存取前能取得大量個資的所有app，並對形跡可疑的app進行全面稽查；二、對研發者的數據存取進一步設限，以避免其他類型的濫用；三、確保臉書使用者知道自己允許哪些app取得個資。

推特上鼓吹刪除臉書

紐約時報之後也訪問札克柏格，詢問他對於推特上風起雲湧的「#deletefacebook」（刪除臉書）運動看法。札克柏格回應說，這項運動還沒有傷害到臉書，「我還沒有看到大批民眾採取這項行動，但是，你知道，它不是好事」。