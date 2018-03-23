李明博被逮 南韓隔23年又2總統同囚

2018-03-23

為南韓第四位入獄前總統

〔編譯茅毅／綜合報導〕由於擔心證據遭到湮滅，南韓首爾中央地方法院廿二日晚間做出裁決，同意檢方所請對涉嫌收賄等罪的前總統李明博發出逮捕令狀。檢方隨即逮捕李明博，成為南韓建國以來，繼全斗煥、盧泰愚和朴槿惠後，第四位卸任後遭逮捕的前總統。據悉，李明博將被關押在首爾東部看守所的獨居牢房。

李明博被控收賄金額達一一一億韓元（約三．二億台幣），透過公司侵吞及逃稅的非法所得更接近三五○億韓元（約十億台幣）。去年三月卅一日，南韓首位女總統朴槿惠才因類似罪名遭逮捕，相隔廿三年南韓再度出現兩位前總統同時成為階下囚。

首爾中央地院原先欲舉行聽證會，辯論是否有必要逮捕二○一三年卸任的李明博，但李明博方面表示不願參加，故院方直接以書面審查決定。為了讓法官批准逮捕李明博，檢方共提交達一五七卷、八萬頁的書面資料。

二○○八至一三年在任的李明博，另涉嫌在任內透過充當「白手套」的高官，從南韓國家情報院收受約七億韓元賄款。此外，實際上為李所有的汽車零組件公司「ＤＡＳ」在美國打官司時的開銷，亦由南韓大財閥三星集團金雞母三星電子買單，雙方被懷疑存在對價關係，李明博疑似利用其總統職權，特赦三星集團會長李健熙。韓聯社報導，據說逮捕令狀上，除涉嫌收賄外，可能還包括涉嫌盜領、逃稅等多達廿項罪名。

政治立場被歸類為保守右派的李明博矢口否認一切指控，其親信主張這些官司乃自詡進步自由派的現任總統文在寅的政治報復。