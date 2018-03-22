南韓總統：有可能南北韓與美三方峰會

2018-03-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓總統文在寅廿一日釋出南、北韓可能與美國舉行三方高峰會的訊息。他在青瓦台召開兩韓首腦會談籌備委員會第二次全體會議時表示，鑑於朝鮮半島問題可能在兩韓峰會，以及北韓與美國峰會後出現進展，有可能達成兩韓與美國的三方峰會。

文在寅強調，三方峰會的可能性取決於對話的進展，但他沒有說明可能發生的時間。對於三方峰會願景，他希望能達成兩韓間永久和平，讓六十五年前訂定的停戰協定就此退下；他還希望能促成朝鮮半島無核化，以及美國與北韓關係正常化。據報導，南韓官員考慮以板門店做為三方峰會的地點。

在青瓦台會議上，南韓確定雙邊高級別領袖會談將於廿九日舉行，南韓目前計劃由統一部長官趙明均擔任首席代表，再請青瓦台和國家情報院各派一人出席，細節將與北韓討論後定案。至於文在寅與金正恩的「歷史性會談」，預計下月登場。文在寅廿一日特別指示把二○○○年及○七年兩韓兩次首腦會談達成的共識列入即將到來的第三次會晤協議中，期透過南韓國會批審來保障相關結論於政權更迭下長期執行的穩定性。

在釋出與首爾及華府外交破冰的意願之後，北韓廿日首度打破沉默，反駁國際制裁是迫使北韓願意回到談判桌的說法，強調是自己的「自信」所使出的「和平攻勢」，讓兩韓出現戲劇性的和解氣氛，以及在對美關係上出現「改變跡象」，反駁國際制裁等「垃圾」手段生效的示弱說。

另一方面，美國國防部宣布，美國與南韓因平昌冬奧而延期的聯合軍演將於四月一日展開，規模如常不變，並沒有因外傳不想觸怒北韓而打算縮小規模。