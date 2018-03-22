郵件炸彈20天連5爆 德州2死4傷

2018-03-22

24歲白人炸彈客 在警方圍捕時自爆亡

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國德州首府奧斯汀（Austin）本月接連發生五起疑似仇恨犯罪的神秘爆炸案，共造成兩人死亡、四人重傷。由於遲遲抓不到凶嫌，當地居民人心惶惶，深怕成為下個受害者。奧斯汀警方二十一日針對一名嫌犯展開圍捕行動，據稱名為康狄特（Mark Anthony Conditt）的二十四歲白人男子在車內自爆身亡。警方目前正調查其犯案動機，並確認是否有共犯。美國總統川普推文稱許執法人員「幹得好」。

消息人士透露，康狄特住在奧斯汀北部的普夫盧格維爾（Pflugerville），距離第一個包裹爆炸的地點不遠。奧斯汀警察局長曼利指出，警方根據手機、監視影像、快遞收據等線索，在奧斯汀郊區圓石城一家旅館追查到嫌犯下落。康狄特驅車逃逸，與警方展開追逐與駁火，之後在路肩停下。當警方特種部隊逼近時，他在車內引爆炸彈身亡，一名警員遭到波及。

曼利拒絕透露嫌犯身分，並強調其動機不明。奧斯汀一帶自二日起發生五起爆炸案，其中四起為郵件包裹炸彈，最新一起是二十日發生在距離奧斯汀約九十六公里的謝茨（Schertz）。炸彈攻擊事件引發當地民眾惶惶不安，近日收到包裹時都再三檢查，遛狗時也提高警覺。警方迄今已接獲近一千三百通報案電話。

調查人員懷疑，這些爆炸案可能與國內恐怖主義或仇恨犯罪有關，因為受害者主要為非洲裔及拉丁裔。美國全國有色人種協進會（NAACP）奧斯汀分會主席林德也指向種族政治問題，指稱前兩起受害者與奧斯汀非裔社群活躍人士有關。