普廷、習近平 引領「強人政治」回歸

2018-03-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中共總書記習近平十七日連任中國國家主席，並透過修憲解除任期限制；俄羅斯總統普廷也在十八日第四度當選總統。香港《南華早報》指出，蘇聯解體後風靡全球的自由主義浪潮正在退燒，「新威權主義」（Neo-authoritarianism）再次崛起。

據報導，近三十年前蘇聯解體，造就「強人政治」復興。習近平掌權後不久，就在二○一三年一月召集高層，檢討蘇聯解體原因。他認為，「最關鍵的因素是他們放棄了意識形態鬥爭…一旦意識形態未能統一，黨停止運作，軍隊就不會再聽從黨意」。

報導指出，最能體現中共意識形態的人物，當屬中共中央政治局常委王滬寧。王滬寧一九八八年發表文章指出，已開發國家與地區通常擁有較高的政府效率，但政府效率與民主決策在某種程度上相互矛盾；他認為，崇尚自由主義的西方制度會帶來災難，惟有強而有力的中央集權領導，才能保護國家免於無止境的內部衝突，而將資源集中用於國家發展。

美國喬治華盛頓大學中國專家沈大偉（David Shambaugh）認為，當前的中共比三十年前更專制，「就中國政策取向而言，它仍然是我所說的硬威權主義…我們現在看到這個體系傾向於新極權主義」。沈大偉警告，儘管威權統治曾幫助台灣、南韓和許多東南亞、拉丁美洲國家推動經濟起飛，但中國已過了起飛期，採取民主的開放態度才能避免「中等收入陷阱」。

不過，前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）二十一日在紐約時報撰文指出，中國取消國家主席任期限制驚動西方，但習近平「並非突然變了」，問題更多是出在西方，而非中國；外界對中國的樂觀態度源於鄧小平，但習近平治下的中國是不一樣的，「西方世界沒有讀懂習近平（What the West Doesn’t Get About Xi Jinping）」。

被視為「中國通」的陸克文現為總部位於紐約及華府的「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）負責人 。他指出，許多人將關注重點放在習近平的「新威權主義」上，但西方最大的失誤就是以為一旦中國的經濟實力開始匹敵美國，習近平就會繼續擁護自由的、基於國際規則的秩序，但這與眾所周知的事實相悖，中國近年來已開始部分回歸馬列主義正統思想，中共則試圖恢復黨凌駕於國家之上的制度性地位。

陸克文指出，中國從未認同西方的人權觀，也非一貫支持自由貿易。此外，習近平的中國已不再奉行鄧小平的「韜光養晦」政策，而是主張「新型大國關係」與積極外交政策。陸克文表示，外界不應透過西方的玫瑰色眼鏡看待中國，如今的中國已和鄧小平時代截然不同。