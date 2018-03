普廷、習近平 引領「強人政治」回歸

2018-03-22

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕中共總書記習近平十七日連任中國國家主席,並透過修憲解除任期限制;俄羅斯總統普廷也在十八日第四度當選總統。香港《南華早報》指出,蘇聯解體後風靡全球的自由主義浪潮正在退燒,「新威權主義」(Neo-authoritarianism)再次崛起。

據報導,近三十年前蘇聯解體,造就「強人政治」復興。習近平掌權後不久,就在二○一三年一月召集高層,檢討蘇聯解體原因。他認為,「最關鍵的因素是他們放棄了意識形態鬥爭…一旦意識形態未能統一,黨停止運作,軍隊就不會再聽從黨意」。

報導指出,最能體現中共意識形態的人物,當屬中共中央政治局常委王滬寧。王滬寧一九八八年發表文章指出,已開發國家與地區通常擁有較高的政府效率,但政府效率與民主決策在某種程度上相互矛盾;他認為,崇尚自由主義的西方制度會帶來災難,惟有強而有力的中央集權領導,才能保護國家免於無止境的內部衝突,而將資源集中用於國家發展。

美國喬治華盛頓大學中國專家沈大偉(David Shambaugh)認為,當前的中共比三十年前更專制,「就中國政策取向而言,它仍然是我所說的硬威權主義…我們現在看到這個體系傾向於新極權主義」。沈大偉警告,儘管威權統治曾幫助台灣、南韓和許多東南亞、拉丁美洲國家推動經濟起飛,但中國已過了起飛期,採取民主的開放態度才能避免「中等收入陷阱」。

不過,前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)二十一日在紐約時報撰文指出,中國取消國家主席任期限制驚動西方,但習近平「並非突然變了」,問題更多是出在西方,而非中國;外界對中國的樂觀態度源於鄧小平,但習近平治下的中國是不一樣的,「西方世界沒有讀懂習近平(What the West Doesn’t Get About Xi Jinping)」。

被視為「中國通」的陸克文現為總部位於紐約及華府的「亞洲社會政策研究所」(Asia Society Policy Institute)負責人 。他指出,許多人將關注重點放在習近平的「新威權主義」上,但西方最大的失誤就是以為一旦中國的經濟實力開始匹敵美國,習近平就會繼續擁護自由的、基於國際規則的秩序,但這與眾所周知的事實相悖,中國近年來已開始部分回歸馬列主義正統思想,中共則試圖恢復黨凌駕於國家之上的制度性地位。

陸克文指出,中國從未認同西方的人權觀,也非一貫支持自由貿易。此外,習近平的中國已不再奉行鄧小平的「韜光養晦」政策,而是主張「新型大國關係」與積極外交政策。陸克文表示,外界不應透過西方的玫瑰色眼鏡看待中國,如今的中國已和鄧小平時代截然不同。