無視幕僚勸阻 川普賀普廷連任

2018-03-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普二十日致電俄羅斯總統普廷祝賀連任，兩人還暗示可能在近期會面。華盛頓郵報報導，國家安全團隊事前明白警告川普不要致電祝賀，但是川普不僅無視幕僚的勸阻，也不照幕僚建議藉此機會譴責俄羅斯在英國毒殺特務，他隻字未提此事以及俄羅斯干預大選等撼動莫斯科與西方關係的問題，因此招來包括共和黨在內的抨擊聲浪。

華郵指出，在川普打電話給普廷前，國安團隊依照慣例向川普簡報並呈給川普幾張手寫提示卡，建議會談要點，其中有一句用全大寫字明白警告「不要祝賀」。白宮新聞辦公室拒絕評論此事，一名高層官員強調，國家安全顧問麥馬斯特向川普電話簡報時，沒有提到不要祝賀普廷勝選之事。川普在普廷當選連任後兩天就致電祝賀，也被外界拿來與他至今尚未對十七日連任的中國國家主席習近平發賀電對比。

避談敏感問題 暗示近期會面

川普在白宮向記者說，「我與普廷總統通了電話，祝賀他勝選」，「談得很好」，還說兩人「大概在不久的將來會碰面」。克里姆林宮聲明，兩人談到烏克蘭、敘利亞危機，以及打擊恐怖主義等領域上「務實合作之道」；也強調共同制止軍備競賽，提高經濟合作的重要，對朝鮮半島緊張局勢有一定程度降低感到滿意；「整體而言，這場對話有建設性而且講求實效」，以幫助兩國「克服俄美關係中所累積的問題」。聲明也說兩人「特別關注」要安排看看「最高階層的會面」。

共和黨大老麥肯（John McCain）在「推特」發文，痛斥川普祝賀普廷當選，「美國總統不是以祝賀獨裁者贏得虛假選舉來領導自由世界」，川普「汙辱了被剝奪在自由、公正選舉中投票決定國家未來之權利的每一個俄羅斯人」。參議院共和黨領袖麥康奈說，「總統能致電他選擇的任何人」，但是他所見的俄國選舉計票結果缺乏公信力。

共和黨大老批不該祝賀獨裁者

對此，白宮發言人桑德絲表示法國、德國本週也致電祝賀普廷，前總統歐巴馬二○一二年也曾祝賀普廷勝選；被問到川普政府是否認為俄國大選「自由且公正」，她說，「我們不對其他國家怎麼運作指手畫腳」。她強調，美俄領袖通話聚焦「共同利益」，至於峰會則尚無規劃。布魯金斯研究所美國暨歐洲中心主任萊特說，川普的作為「顯示他想要的是親俄羅斯的外交政策」。