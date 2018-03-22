中國建「超媒」 擴大操縱輿論

2018-03-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據中國新華社二十一日報導，中共中央公布「深化黨和國家機構改革方案」，宣布設立「中央廣播電視總台」，並撤銷了「中國中央電視台」（中國國際電視台）、「中國中央人民廣播電台」和「中國國際廣播電台」三大官媒建制，未來這三大官媒僅在對內保留原稱號，對外統稱為「中國之聲」，由中共中央宣傳部領導。未來中國之聲將成為全球最大的宣傳機器之一，擔負改善中國形象的重任。

整合三大官媒 對外稱「中國之聲」

這次的深化改革方案中，也把原先國務院國家新聞出版廣電總局的新聞出版與電影管理工作劃歸中宣部，未來中宣部將對外加掛「國家新聞出版署」（國家版權局）與「國家電影局」招牌。中宣部也因此從過去單純作為中共意識形態宣傳的大本營，成為新聞出版、廣播電視與電影事業的實際管理者，跳脫過去上級宏觀指導的角色，顯示中宣部不僅實權化，更意味中國國家主席習近平將加強掌控意識形態管理工作。

中宣部實權化 加強掌控言論自由

根據多維新聞與香港星島日報報導，中央廣播電視總台首任台長可望由習近平愛將、中國廣電總局副局長兼中央電視台台長慎海雄出任。現年五十一歲的慎海雄二月才從廣東省宣傳部長升任，他素有習近平文膽之稱。在習近平任職浙江、上海期間，慎海雄曾任職於新華社浙江、上海兩個分社，被視為習的「御用記者」。

知情人士指稱，「中國之聲」旨在強化中國共產黨形塑輿論的能力，作為中國向世界投射形象的主要手段，此乃模仿美國政府在二戰時成立促進國家利益的媒體「美國之音」。

中央電視台目前有超過七十個海外分部，中國國際廣播電台以逾六十種語言對外播放。官方資料顯示，央視、中央人民廣播電台和中國國際廣播電台依序約有一萬名、兩千名及兩千一百名員工，合併後將是世界最大新聞媒體之一。

彭博報導指出，這項改變是中國國家主席習近平全面政府整頓的一部分，以給予中共對金融、製造及娛樂等各種事務的更大掌控力。習近平自二○一二年上台以來加緊掌控言論自由，試圖重塑中國官媒機構。他二○一六年造訪官媒時曾強調：「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨」。

中國正力圖緩解習近平「一帶一路」倡議帶來的緊張。北京已在多國基建項目投資上千億美元，十年來在宣傳上斥資數十億美元提升軟實力，包括在國外大學設立文化中心。然而，隨著中國軍力增強、海外投資增加，美國、德國及澳洲政界人士已對其意圖發出警告。皮優研究中心去年調查顯示，日本、德國等國多數民眾對中國仍持負面觀感。