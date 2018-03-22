谷歌砸88億 向假新聞宣戰

2018-03-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕為了避免網路平台淪為散播造假新聞或不實資訊的宣傳媒介，搜尋引擎龍頭Google（谷歌）二十日推出《谷歌新聞倡議（Google News Initiative）》，計畫未來三年內投注三億美元（約八十八億台幣）實現三大目標，包括開發能支援媒體的新技術工具；推動可長可久的商業模式幫助媒體發展營利；強化優質新聞，在選舉及重大事件發生期間，加強查緝不實及誤導資訊，力求以突出正確新聞來打擊造假新聞。

約六十家媒體加入

這項倡議是Google和英國金融時報、美國華盛頓郵報、法國費加洛報、義大利共和報、巴西環球傳媒等媒體夥伴共同研擬，已有約六十家媒體加入該倡議。Google商務長辛德勒二十日強調：「新聞和新聞專業對我們而言是第一優先要務。Google與合作夥伴的發展共存共榮，如果你沒有成就，我們也不會有成就。」

辛德勒指出，未來將提倡付費訂閱，利用「透過Google訂閱」功能，讓使用者更方便地獲取特定媒體提供的新聞資訊，同時也將協助新聞出版業者鎖定可能有興趣成為訂戶的目標讀者群，推出為他們量身打造的訂閱促銷優惠。近十多年來，傳統媒體受到網路衝擊，已因訂戶流失而面臨生存危機。

打擊造假新聞方面，Google表示將改善現有的演算公式，特別是在出現突發新聞時，會讓「權威消息來源」在計算過程獲得加重計分，優先呈現在搜索結果當中，並會在YouTube影音網站的「熱門新聞」區塊強調「來自經過查證新聞消息來源」的相關內容。