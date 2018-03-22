濫用個資操弄選舉 「劍橋分析」執行長停職

2018-03-22

臉書陷風暴 英、美、歐盟展開調查 札克柏格續神隱

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕涉嫌擅用五千萬名「臉書」用戶個人資料操弄各國選舉的政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」，二十日再遭英國第四頻道電視台踢爆如何幫助美國總統川普贏得二○一六年大選後，劍橋分析馬上暫停執行長尼克斯的職務，並宣稱相關言論不代表公司立場。與此同時，英國、美國、歐盟已展開調查，要求臉書執行長札克柏格前往說明。札克柏格在事件爆發後則持續神隱，至今仍未公開露面。

第四頻道電視台十九日、二十日連續踢爆「劍橋分析」的驚人內幕，播出臥底記者與尼克斯等高層會晤的偷拍影片，套出劍橋分析介入各國政治的秘辛，包括設下圈套向客戶的政敵行賄、色誘再偷拍上傳網路，依據選民傾向投放資訊、操弄選舉等手段；尼克斯還透露，與客戶聯絡時會使用能自動刪除的郵件，以免留下證據。

尼克斯誇稱與川普密切合作

在最新影片中，尼克斯誇稱自己和川普見面很多次，雙方有密切的工作關係，劍橋分析是川普勝選的關鍵，「我們做了所有研究、所有資料、所有分析、所有鎖定，我們負責所有數位選戰、電視選戰，我們的資料透露了所有策略」。劍橋分析主要數據分析師泰勒更說：「當你想到川普輸了三百萬（普選）票卻贏得選舉人票，都是歸功我們的資料和研究」、「選對場合造勢，投票日在關鍵搖擺州讓人民出來投票，那就是川普如何贏得選舉」。

相關報導隨即引發輿論譁然，但「劍橋分析」拒不配合調查，壓力遂轉往臉書，引發各國當局對於臉書個資安全的關注。

美國紐約時報、英國觀察家報十七日率先披露該起個資擅用醜聞，臉書當時並未證實個資外洩的具體規模，劍橋分析也否認未獲許可而持有個資的指控，被影射擅用個資勝選的川普陣營則聲稱競選期間使用的選民個資來自共和黨全國委員會資料庫。週末結束後，臉書的股價與形象十九日立即受到醜聞重創，同時引爆使用者對臉書的信任危機。

英國國會媒體委員會主席柯林斯（Damian Collins）二十日致函札克柏格，要求他前往國會親自說明「這起災難般的程序疏忽」，並限他在二十六日以前回覆。歐洲議會、歐盟執委會對該起醜聞展開緊急調查，邀請札克柏格現身說明。美國紐約州、麻州、新澤西州檢察長二十日發函臉書，要求提供該州用戶個資流入劍橋分析的相關資訊，並說明無法有效維護個資安全的原因。

美國聯邦貿易委員會（FTC）已著手調查臉書是否違反二○一一年保護隱私的和解協議，向第三方提供用戶個資，如果認定臉書違反和解協議，每一次可罰款四萬美元。從事件爆發至今，札克柏格從未公開露面，向投資人說明情況，臉書內部員工透露，札克柏格和其他高層正夜以繼日的工作，以適當解決危機。