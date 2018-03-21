臉書資安出包 用戶爆逃亡潮

2018-03-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球最大社群網站「臉書」（Facebook）被爆出放任用戶個資遭竊用後，陷入成立以來最嚴重的聲譽危機，近日在另一主流社群網站「推特」（Twitter）上，出現「#刪除臉書」（#DeleteFacebook）熱門標籤，許多網友紛紛宣告將停用或刪除帳號，宛如一波「臉書」逃亡潮！

用戶數高達二十多億的「臉書」，十七日被踢爆曾遭英國政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」，以心理測驗方式非法蒐集五千萬用戶個資，在前年美國總統大選期間，幫助川普分析選民政治立場，進而影響其投票傾向。許多臉書用戶開始透過串聯推特「#刪除臉書」（#DeleteFacebook）標籤，發起拒用臉書行動；有人批評「臉書已非大家認為的樣子」，呼籲不滿個資管控鬆散的用戶，乾脆棄用臉書。

不過，用戶必須分清楚兩組不同程序｜停用（Deactivate）及刪除（Delete）｜的差別。「停用」僅是暫時凍結帳戶，個人頁面將隱藏，也無法搜尋得到，但所有資料仍將保存，一旦重新登入便恢復如初，而這也代表，無法排除個資仍外洩的可能。

而「刪除」意謂著個人檔案、貼文、照片等將永久刪除，包括備份系統內的檔案，作業時間約需十四天，最長可達九十天，一旦程序完成便無法恢復。此外，用戶亦可在執行永久刪除前先備份檔案。

年輕人棄FB改用IG

事實上，英國和美國今年恐將有超過三百萬名二十五歲以下的年輕人，不再使用或不頻繁使用臉書，主因之一是父母加入臉書行列後，讓他們感覺遭監控，其二是廣告氾濫令其反感。美市調公司eMarketer指出，美國臉書用戶估計今年可達約一．七億人，新用戶主要來源是五十五歲以上中老年人，估計將增約六四○萬人，成為臉書第二大族群。

eMarketer分析，臉書中老年人用戶增加，主因是為了與兒孫互動，學習使用臉書分享、記錄生活點滴。至於年輕世代流失關鍵，則是因標榜分享照片、影音為主的Instagram和Snapchat兩大社群平台崛起，更直觀、視覺效果更豐富，導致年輕族群看壞臉書的前景。