恐遭鉅額罰款 臉書股價重挫

2018-03-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於臉書疑洩漏客戶資料，恐被美歐監管機構開罰鉅款，十九日股價重挫六．八％，拖累蘋果、網飛（Netflix）、Google等科技股走低，加上聯準會（Fed）可能加快升息速度，川普政府的貿易政策恐引爆貿易戰，使得美股和歐股全面大跌。有投資人認為，過去一年，科技股是帶動美股上漲的領頭羊，如今也可能成為美股加速下跌禍首。不過，週二歐美股開盤後止跌回穩。

臉書、蘋果、網飛、Google被華爾街稱作ＦＡＮＧ（取其公司英文名稱首字組合），是過去一年美股大漲重要推手，合計市值已達二．二兆美元。據美銀美林分析ＥＰＦＲ基金資金流向，截至三月十四日為止的一週，投資人在美國科技股為主的基金共砸下二十六億美元，創最高紀錄。

札克柏格身價減49億美元

投資人偏愛科技股，讓部分基金經理人擔憂，過度依賴單一產業，一旦有任何風吹草動，就會導致主要股市指數劇烈波動。ＦＢＢ資本夥伴公司研究主管貝利（Muke Bailey）表示：「（科技股）原本是救世主，如今卻變成問題，投資人正在等待某種觸發事件。」

例如，臉書因涉嫌洩漏客戶資料，恐被美歐監管機構開罰鉅款，十九日股價重挫六．八％，市值蒸發三六四億美元，創辦人札克柏格個人身價則減少四十九億美元，ＦＡＮＧ合計市值蒸發約七六○億美元；二十日早盤，臉書股價續跌逾二％。