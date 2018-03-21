「劍橋分析」暗黑手段干擾各國選舉

2018-03-21

透過美人計、金錢誘惑及發布假新聞等手法助選

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica），被拆穿非法挪用「臉書」用戶個資，以操縱選情的事件愈演愈烈。英國第四頻道電視台派員臥底調查發現，該公司疑似採取五花八門的「暗黑手段」，如美人計、金錢誘惑及發布假新聞等，影響全球各地選舉。英國當局已申請搜查令，準備破門搜查。

英國記者臥底調查揭露

劍橋分析公司日前才被披露，違法取得五千萬名「臉書」用戶個資，加以分析後投入美國總統川普前年選戰所用，引發英美兩地譁然。第四頻道電視台十九日踢爆更驚人內幕，播出臥底記者與該公司執行長尼克斯（Alexander Nix）、政治分析主管滕伯爾（Mark Turnbull）和主要數據分析師泰勒（Alex Tayler）等高層會晤的影片，套出該公司介入各國政治的秘辛。

該台記者偽裝成斯里蘭卡一個望族代表人，尋求劍橋分析協助擴展其政治影響力。執行長尼克斯先是否認從事抹黑行動，被攻破心防後才介紹各種打擊政敵骯髒手段，強調操控選舉最有效的方法就是製造對手的醜聞，包括設下圈套向客戶的政敵行賄、聘請女性進行色誘，再暗中攝影上傳網路，「我們可以安排一些烏克蘭女孩去『度假』，你知道我的意思…。」政治分析主管滕伯爾則說自己是「偽裝大師」，包括扮成開發商，藉由資助競選換取土地。

當臥底記者進一步詢問劍橋分析是否願意調查政敵的醜聞時，尼克斯聲稱，他們會與英國、以色列的前特務合作蒐集情報，甚至願意設局炮製醜聞，「像是主動接觸對方，提供他們可觀報酬，並確保整個過程都拍攝下來，製作成貪腐爆料影片」。尼克斯還表示，散布不實消息也是手法之一，「說來可怕，只要讓人們相信，事情不管是真是假都無所謂」。

尼克斯強調，這些招數只是舉例，旨在說明經手過的案例及能耐。但他也聲稱，公司非常熟稔各種管道，且會暗地行事，並做到不露痕跡，像是頻繁更換網路名稱、利用其他團體做為掩護等。滕伯爾的說法與其不謀而合，稱會以不同名稱簽約，確保不留下紀錄，「不僅保護公司，做事也更有效率」。尼克斯更在一次訪談中表示，「期待與客戶建立長期、秘密的合作關係」。

英國當局申請進行搜查

在電視台公開影片後，劍橋分析強烈否認報導內容，強調該公司按正確程序蒐集及使用資料，不容許透過設局、賄賂、色誘等手段達到目的。與此同時，由於未配合提供資料庫和伺服器資料，負責調查的英國政府資訊專員德納姆（Elizabeth Denham），斥責劍橋分析「不合作」，將向法院申請搜查令，進入公司內進行搜查，了解其過往行動。