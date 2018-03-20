喊「結束一黨專政」 人大常委恐嚇禁選港議員

2018-03-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國全國人民代表大會日前投票通過將「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」寫入憲法。甫當選全國人大常務委員的香港建制派政黨「民主建港協進聯盟」前主席譚耀宗十八日指出，欲參選香港立法會議員者若提出「結束一黨專政」口號，可能違反「基本法」及憲法修訂內容，參選人士應該慎思。對此，泛民主派陣營質疑，譚的說法「危言聳聽」，北京有意「政治清算」。「香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）」也說，今後仍將持續呼喊「結束一黨專政」口號。

香港媒體報導，譚耀宗強調，欲參選立法會議員者必須擁護「基本法」並效忠香港特區；憲法闡明中共的領導地位，提出「結束一黨專政」可能違憲。至於有此主張者是否符合參選資格，則要交由選舉主任決定。他是應媒體詢問表達看法，並非傳達中央旨意。

另外，譚耀宗也告訴「南華早報」，競選或任公職者受到嚴格法律限制，立法會不應允許任何帶有該口號的動議及陳述「反共產黨」字句。他還說，他認為中共現在已不再殘酷與恐怖，沒有中共及其八千九百萬黨員，中國將分崩離析。

對此，民主黨議員黃碧雲痛批，譚耀宗的發言是「危言聳聽」；香港係採「一國兩制」，中國近日修憲對香港並無直接約束力；立法會議員就任宣誓時表明擁護「基本法」，效忠香港，而非擁護中華人民共和國憲法。她質疑此說是為了「政治清算」，選舉主任無權政治審查並篩選候選人。

香港資深大律師兼「民主思路」召集人湯家驊則認為，法例要求參選人擁護「基本法」及效忠香港，是要求認同「一國兩制」，而非效忠某個政府或政黨，此舉只會使「一國兩制」更加模糊，他不相信北京會釋法處理這個問題。

香港行政長官（特首）林鄭月娥則說，她曾多次重申，參選立法會的資格問題，應由選舉主任決定。此前，香港每年紀念六四天安門事件的燭光晚會上，都會高喊「結束一黨專政」口號。泛民主派議員每年都會提出「毋忘六四」動議，前「社會民主連線」議員「長毛」梁國雄曾試圖修改動議，增加「結束一黨專政」條款。