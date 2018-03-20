聯合國：2050年57億人陷缺水危機

2018-03-20

乾燥區更乾燥、潮濕區更潮濕

〔編譯魏國金／綜合報導〕聯合國一份全球水情報告預測，由於氣候變遷、用水量增加以及污染，到二○五○年時，全球將有四十八億至五十七億人口，每年將至少一個月飽嚐水荒之苦，目前已承受缺水痛苦的人口約三十六億人。該報告指出，唯有更依賴林木、土壤等以自然為基礎的方式，而非人工建設才能緩解水荒壓力。

受限淤塞與污染 興建水庫非解決之道

聯合國「世界水發展報告」十九日公布指出，人類一年使用四千六百立方公里的水，其中七十％用於農業，二十％用於工業，十％為家庭用水，全球用水量比一百年前增加了六倍，並且每年以一％的速率增加。

目前已然吃緊的水情到二○五○年將更趨嚴重，因為屆時全球人口將由目前的七十七億增加到九十四億至一○二億之間，同時每三人中就有兩人生活在都市。開發中國家的需水量預料將成長最快，而氣候變遷將使乾燥區更乾燥，潮濕區更潮濕，徒增供水壓力。

該報告說，乾旱與土壤侵蝕已是風險最大的自然災害，然而該現象只會進一步惡化，報告指出：「可以說，乾旱是氣候變遷最大的單一威脅。」今年南非開普敦遭遇三百八十四年來最嚴重的乾旱，而將舉行世界水資源論壇的巴西利亞也面臨異常乾旱，致使兩百萬居民過著每五天停水一天的生活。

報告預測，到二○五○年時，包含墨西哥、南美西部、南歐、中國、澳洲與南非的乾旱帶降雨量將減少，不足的水資源無法被地下水補充，興建更多的水壩、水庫也非解決之道，因為相關選項都受限於淤塞及污染物沖刷問題。此外，水質也將每況愈下，自一九九○年代以來，非洲、亞洲與拉丁美洲幾乎每條河川的污染皆惡化，預料未來二十年情況只會更糟，而主要污染源是農業肥料與農藥，再者，工業與都市也是重要問題，約八十％的工業與都市廢水皆未經處理就放流。

由於農業是最大耗水與污染源，因此成為改變的關鍵。該報告呼籲推展「環保農業」，要求更善用雨水，而非灌溉，同時定期輪作，維持土壤覆蓋，這也是改善土壤流失與退化的關鍵，目前全球約有三分之一土地受該衝擊。

委託進行該報告的聯合國教科文組織秘書長阿祖萊提到，自二十世紀以來，全球三分之二的森林與濕地已失去，這是必須處理的趨勢，她說：「世人皆知缺水將導致動盪、大規模遷徙，甚至爆發衝突。確保資源的永續利用是維持長期和平與繁榮的關鍵。」