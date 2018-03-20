想炒掉特檢穆勒？ 白宮否認

2018-03-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普十三日宣布將撤換國務卿提勒森後，美國媒體紛紛引述消息人士的話報導，川普政府接下來還會有重大人事異動，他十八日又在「推特」上抱怨，由前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長穆勒領導、偵辦川普競選團隊是否與俄羅斯勾結的「通俄門」調查小組，「全都民主黨的」，甚至有他二○一六年總統大選時民主黨對手希拉蕊．柯林頓的支持者。對此，共和、民主兩黨國會議員提醒，開除穆勒恐反噬川普，其總統大位也將不保。白宮首席律師柯布（Ty Cobb）當晚則聲稱，川普目前沒有這樣的考慮。

國會議員警告 開除穆勒恐被反噬

川普十八日推文寫道，穆勒的調查團隊成員為何有十三個死硬派民主黨人，有些還是「奸詐希拉蕊（他替希拉蕊取的綽號）」的支持者，而「共和黨人是○個」？最近裡面又多了一個民主黨人，「有人覺得公平嗎？而且還沒有（做出任何調查）結論！」

川普十八日另一則推文更怒批穆勒的調查是「獵巫」行動，當初就不該開始，因為「沒有勾結、也沒犯任何罪」，並指控調查根據的是希拉蕊和民主黨全國委員會（ＤＮＣ）付錢捏造的假檔案、假資料。

川普向來堅稱，其競選團隊並未與俄國共謀影響前年美國大選，他十八日首次在推文裡點名穆勒，除質疑通俄門案調查的必要性外，還暗示部分調查小組成員對他帶有政治偏見，凸顯他對調查的冗長和力道加大深感沮喪，但穆勒其實是共和黨籍，美國司法部與聯邦相關法令亦禁止聘僱時有黨派歧視。川普律師柯布當晚即澄清，為回應媒體臆測及提問，「白宮再次確認，總統目前並未考慮或討論開除特別檢察官穆勒。」

國會議員更警告川普，別妄想炒掉穆勒。川普的政壇盟友、共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說，若川普試圖這麼做，最後總統寶座也會不保。民主黨聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）更呼籲兩黨通過目前仍躺在國會、旨在保護穆勒免於無故遭撤換的法案，同時批評川普以孤注一擲與魯莽行徑恐嚇執法機關，試圖妨礙穆勒偵辦行動，不見容於民主國家。川普無法直接開除穆勒，唯有負責監督他的司法部副部長羅森史坦（Rod Rosenstein）有權，但羅森史坦已公開力挺穆勒。